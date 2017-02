Brigachtal Ökokonto stößt auf Widerstand

Der BLHV-Ortsvorsitzende Günter Hirt meldet bei Hauptversammlung starke Bedenken gegenüber dem Ökokonto an.

Starke Bedenken zum Ökokonto und dessen Auswirkungen auf landwirtschaftlich genutzte Flächen meldete der Brigachtaler Landwirt Günter Hirt an. Günter Hirt ist Vorsitzender der Ortsgruppe des Badisch-Landwirtschaftlichen Hauptverbands (BLHV) in Brigachtal. Man stehe zwar hinter dem geplanten Naturschutzgroßprojekt Baar, aber der Umgang mit Ökopunkten und Ökokonto mache viel Arbeit und überfordere die Landwirte, so Hirt. Nicht nur deshalb sehe er das Thema sehr kritisch. Auch der zunehmende Landschaftsverbrauch beim Thema Ostumfahrung oder bei der Schaffung neuer Wohngebiete belaste die Natur, mahnte Günter Hirt, denn Landschaft lasse sich nun mal nicht vermehren. Auch die dem Ausgleich dienenden Grundstücke seien schließlich Natur. Und diese Natur werde unwiederbringlich zerstört, so Günter Hirt.

„Ich sehe diese ganze Ausgleichsgeschichte sehr kritisch“, sagt Günter Hirt und fragt, wo man denn später mal Lebensmittel oder Holz erzeugen wolle. Man beobachte seit Jahren, dass auf Flächen, die lange nicht mehr landwirtschaftlich bearbeitet werden, die Artenvielfalt zurückgehe. Außerdem fehle ihm der Sinn für die Bereitstellung neuer Bauplätze, wenn er sich die in jüngster Zeit veröffentlichten Zahlen ansehe, die auch in Brigachtal einen Rückgang der Bevölkerung prognostizieren. Dieser Rückgang mache unter Umständen auch die diskutierte Ostumfahrung unnötig, so Hirt. Außerdem gebe es auch gerade im Bereich der Aussiedlerhöfe Wohnraumbebauung und die dort lebenden Menschen erwarteten die gleiche Rücksichtnahme wie im Kern der Gemeinde.

An die Brigachtaler appellierte der Vorsitzende, doch öfter auf das wohltemperierte Auto zu verzichten und die bestehende Infrastruktur in Form von Ringzug und Busverkehr zu nutzen. Von den Landwirten erwarte er, dass sich diese solidarisch zeigen und keine Grundstücke verkaufen. Die weiteren Themen des Abends wie die Teilnahme am Dorffest und geplante Diskussionsrunden mit der Jägerschaft gerieten bei diesem beherrschenden Thema eher zur Nebensache.