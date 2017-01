Brigachtal Neujahrsempfang: Mit Zuversicht in die Zukunft blicken

Bürgermeister Michael Schmitt bilanziert erfolgreiches Jahr 2016. Er spricht auch darüber, warum die Gemeinde Brigachtal gerade jetzt massiv investiert. Der Stadtplaner Gunter Kölz erklärt die Gemeindeentwicklung.

Um die richtigen Investitionen in der Gegenwart zu tätigen, braucht man auch eine Vision für die Zukunft. Das war die Botschaft, die am Freitagabend vom Neujahrsempfang der Gemeinde Brigachtal ausging. Rund 250 Besucher waren der Einladung in die Festhalle in Kirchdorf gefolgt. Bürgermeister Michael Schmitt hielt seine traditionelle Neujahrsansprache und zeigte auf, wie die Entwicklung der Gemeinde in 2016 voranging und welche Schwerpunkte es in der Zukunft zu setzen gilt. Gastredner des Abends war der Städteplaner Gunter Kölz.

Für die Zukunft wappnen: Michael Schmitt erklärte in seiner Rede, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist für die bemerkenswert vielen Großprojekte in der Gemeinde. Etwa die Ortskernsanierung in Überauchen, der Bau der Kindertagesstätte Froschberg, das neue Seniorenzentrum oder die Flüchtlingsunterkünfte. All das habe die Gemeinde zu Zinssätzen zwischen null und einem Prozent finanzieren können. "Mit unseren Investitionen in die Zukunft wappnen wir uns nachhaltig, um die für unser Gemeinwohl existenziellen Angebote und Einrichtungen in Schuss zu halten", sagte der Bürgermeister.

Michael Schmitt erklärte in seiner Rede, warum gerade jetzt der richtige Zeitpunkt ist für die bemerkenswert vielen Großprojekte in der Gemeinde. Etwa die Ortskernsanierung in Überauchen, der Bau der Kindertagesstätte Froschberg, das neue Seniorenzentrum oder die Flüchtlingsunterkünfte. All das habe die Gemeinde zu Zinssätzen zwischen null und einem Prozent finanzieren können. "Mit unseren Investitionen in die Zukunft wappnen wir uns nachhaltig, um die für unser Gemeinwohl existenziellen Angebote und Einrichtungen in Schuss zu halten", sagte der Bürgermeister. Bemerkenswerte Veranstaltungen: Michael Schmitt sprach auch von einem schwungvollen Dorffest, dem ersten nach der Ära Bendel, dem Naturparkmarkt, dem Ereignis "Heimat im Licht" und von zahlreichen kulturellen Veranstaltungen. Besonders "Heimat im Licht" lobte der Bürgermeister und sprach den Organisatoren seinen Dank aus. Bei der Veranstaltung wurde das Werk- und Vereinshaus zur Leinwand für Multimedia-Projektionen. "Ein bemerkenswertes Schauspiel, das seinesgleichen sucht", sagte Schmitt.

Michael Schmitt sprach auch von einem schwungvollen Dorffest, dem ersten nach der Ära Bendel, dem Naturparkmarkt, dem Ereignis "Heimat im Licht" und von zahlreichen kulturellen Veranstaltungen. Besonders "Heimat im Licht" lobte der Bürgermeister und sprach den Organisatoren seinen Dank aus. Bei der Veranstaltung wurde das Werk- und Vereinshaus zur Leinwand für Multimedia-Projektionen. "Ein bemerkenswertes Schauspiel, das seinesgleichen sucht", sagte Schmitt. Tragische Ereignisse nicht ausblenden: Trotz der positiven Entwicklung in der Gemeinde wolle Michael Schmitt die tragischen Ereignisse in der Welt nicht ausblenden. Er nennt etwa den Terroranschlag in Berlin, die Kriege in der Welt und die Ängste und Sorgen nach dem Brexit und der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten. Gespiegelt auf Brigachtal sei auch der verheerende Großbrand auf dem Stellenhof in dieser Woche zu nennen.

Trotz der positiven Entwicklung in der Gemeinde wolle Michael Schmitt die tragischen Ereignisse in der Welt nicht ausblenden. Er nennt etwa den Terroranschlag in Berlin, die Kriege in der Welt und die Ängste und Sorgen nach dem Brexit und der Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten. Gespiegelt auf Brigachtal sei auch der verheerende Großbrand auf dem Stellenhof in dieser Woche zu nennen. Blick nach vorne: "Meines Erachtens können wir in Brigachtal auf ein sehr erfreuliches Jahr 2016 zurückblicken und das sollte uns Auftrieb geben, motiviert, engagiert und mit viel Zuversicht in die kommende Zeit zu blicken", sagte der Bürgermeister. Die Gewerbebetriebe, Vereine und Einrichtungen würden tolle Arbeit leisten. "Oft fällt es einem schwer, vor allem wenn alles so zur Zufriedenheit läuft, auch weiter zu gehen, weiter nach vorne zu denken", sagt Michael Schmitt. Doch gerade das sei wichtig, denn die Zeit sei bisher nie stehen geblieben.

"Meines Erachtens können wir in Brigachtal auf ein sehr erfreuliches Jahr 2016 zurückblicken und das sollte uns Auftrieb geben, motiviert, engagiert und mit viel Zuversicht in die kommende Zeit zu blicken", sagte der Bürgermeister. Die Gewerbebetriebe, Vereine und Einrichtungen würden tolle Arbeit leisten. "Oft fällt es einem schwer, vor allem wenn alles so zur Zufriedenheit läuft, auch weiter zu gehen, weiter nach vorne zu denken", sagt Michael Schmitt. Doch gerade das sei wichtig, denn die Zeit sei bisher nie stehen geblieben. Ein Mann vom Fach: Der Gastredner Gunter Kölz, der schon viele Jahre auch die Entwicklung der Gemeinde verfolgt, sprach über seine Arbeit als Städteplaner. Er zeigte anhand vieler Beispiele, wie Städte und Gemeinden ihre Attraktivität erhöhen können. Kölz befasst sich seit rund acht Jahren mit Brigachtal. Wichtig sei immer, dass man das Bild von der Zukunft mit der Realität der nächsten ein bis zwei Jahre zusammenbringe. "Brigachtal hat einen großen Weg vor sich", sagt Gunter Kölz, während ein Projektor das Gemeindeentwicklungskonzept an eine Leinwand wirft. Dieses Konzept sieht das Potenzial Brigachtals auf der östlichen Seite. Kölz warb auch dafür, dass die Einwohner ihren Bürgermeister unterstützen, damit er nicht im Regen stehen gelassen werde.

Der Gastredner Gunter Kölz, der schon viele Jahre auch die Entwicklung der Gemeinde verfolgt, sprach über seine Arbeit als Städteplaner. Er zeigte anhand vieler Beispiele, wie Städte und Gemeinden ihre Attraktivität erhöhen können. Kölz befasst sich seit rund acht Jahren mit Brigachtal. Wichtig sei immer, dass man das Bild von der Zukunft mit der Realität der nächsten ein bis zwei Jahre zusammenbringe. "Brigachtal hat einen großen Weg vor sich", sagt Gunter Kölz, während ein Projektor das Gemeindeentwicklungskonzept an eine Leinwand wirft. Dieses Konzept sieht das Potenzial Brigachtals auf der östlichen Seite. Kölz warb auch dafür, dass die Einwohner ihren Bürgermeister unterstützen, damit er nicht im Regen stehen gelassen werde. Gelungener musikalischer Rahmen: Für die passende Musik zwischen den einzelnen Reden sorgte der Musikverein Brigachtal, der die Veranstaltung in gelungener Weise unter der Leitung von Volker Rückert begleitete.

Für die passende Musik zwischen den einzelnen Reden sorgte der Musikverein Brigachtal, der die Veranstaltung in gelungener Weise unter der Leitung von Volker Rückert begleitete. Viele Ehrungen ausgesprochen: Im Rahmen des Neujahrsempfangs wurden wieder Bürger der Gemeinde für ihre Verdienste geehrt. Über die Auszeichnungen wird der SÜDKURIER in seiner Ausgabe am Montag noch ausführlich berichten.

Überschrift Info

Haupttext Info

Aufzaehlung_Info_Symbol

.SK Plus