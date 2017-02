Brigachtal Narrensamen zeigt sein Können

Beim Kinderball der Brigachtaler Narrenzunft gibt es einige Premieren.

Brigchtal (kd) Um den Narrennachwuchs zu fördern, gibt es in Brigachtal seit vielen Jahren einen Kinderball, den seit jeher die Zunft organisiert. Dort haben die Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren die Möglichkeit, ihr Talent unter Beweis zu stellen und vor gut gefüllten Reihen einen Auftritt hinzulegen. Das gelang allen Akteuren auch diesmal glänzend. Es gab viel Applaus, so dass die Kinder immer wieder eine Zugabe tanzen mussten. In diesem Jahr gab es einige Premieren. Erstmals ging der Ball unter der Regie des neuen Narrenchefs Markus Schultis über die Bühne. Neu ist auch Felix Hirt, der Moderatorin Selina Wachter ablöste.

Zunächst kamen die jungen Strohmänner auf die Bühne und zeigten, was sie in den vergangenen Monaten so alles gelernt haben. Carina Weißhaar und Madeleine Janicki hatten den Strohmann-Tanz einstudiert. Als nächstes zeigte die Teenie-Garde einen schwungvollen Boxertanz. Mit imposanten 18 Tänzerinnen legte diese Gruppe einen sehenswerten Auftritt hin, den Miriam Reichmann einstudiert hatte. Einen schönen Tanz boten auch die Kinder des Kindergartens Gaißberg. Sie tanzten schon recht gekonnt, nach dem Lied "Ab in den Süden". Auch die Minigarde mit ihren 15 jungen Tänzerinnen zeigte eine tolle Darbietung. Für ihre synchrone Aufführung erhielten sie besonders viel Applaus. Den Tanz hatten Yvonne Effinger und Sabine Schleicher einstudiert.

Auch der Kindergarten Froschberg hatte sich eine fantasievolle Nummer einfallen lassen, die am Ende bestens gefiel und kräftig beklatscht wurde. Der moderne Strohmanntanz, nach fetziger Musik und dem Ohrwurm Starship, wurden von acht Nachwuchsnarren präsentiert. Zum Schluss zeigte die Tanzgarde noch gekonnt den klassischen Marsch. Nach den Aufführungen ließen sich Kinder, Eltern und Großeltern von Ehrenfried Wacher noch musikalisch unterhalten.