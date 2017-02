Brigachtal Narrenchef greift in Brigachtal nach der Macht

Neuer Zunftmeister Markus Schultis übernimmt Gemeindeschlüssel

"Was für eine gruselige Gestalt macht sich da am Rathausfenster bemerkbar: Ist das etwa Michael Schmitt?" Erst als der Bürgermeister von dort in die Menge ruft, erkennen die Brigachtaler Narren ihren Verwaltungschef. „Nanu, wer ruft den da so laut, ich sehe gar keinen Häßler. Ach da ist ein neuer Narrenvater, der auch noch Schultis heißt, will nun das Zepter der Narren in die Hand nehmen." Nach diesem humorvollen Schlagabtausch bekommt erstmals Zunftmeister Markus Schultis (linkes Bild) den Rathausschlüssel vom Bürgermeister Schmitt überreicht. Zuvor startet der Schmutzige Dunnschdig in der Ringstraße: Atemlos durch den Morgen müsste es eigentlich für die Musiker heißen, denn die Narrenmusik (unten) blies nicht nur vor dem Rathaus eifrig in die Instrumente. Im Kindergarten (Bild oben) und später im Foyer der Schule startet die Narretei richtig durch. Bildergalerie im Internet: www.suedkurier.de/bilder. Bilder: Klaus Dorer