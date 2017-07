Brigachtal Nahverkehrsplan: Gemeinderat wünscht Anpassung der Tarifzonen

Brigachtal beschäftigt sich mit dem neuen Nahverkehrsplan. Zuschnitt der Tarifzone sorgt für Unmut. Die Fahrt nach Villingen ist dadurch relativ teuer.

Der Brigachtaler Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung über eine Stellungnahme zum Nahverkehrsplan abgestimmt, der derzeit landkreisweit überarbeitet wird. Dabei war das Gremium im Wesentlichen darüber einig, dass die Gemeinde gut angeschlossen ist. Besonders über die beiden Haltestellen des Ringzugs in Klengen und Kirchdorf. Für Diskussionen sorgte allerdings die Einteilung der Tarifzonen.

Für Brigachtal dabei ärgerlich: Der kurze Weg nach Villingen ist relativ teuer, weil er über eine Zonengrenze führt. Hauptamtsleiter Martin Weißhaar merkte an, dass die Tarifzone sieben, in der Brigachtal liegt, sehr breit zugeschnitten sei. Man könne so innerhalb einer Zone beispielsweise nach Unterbaldingen fahren, nicht jedoch nach Villingen. Zwar sei die Zoneneinteilung eigentlich nicht Teil der Überarbeitung des Nahverkehrsplans, trotzdem wolle man diese Anregung im Rahmen dieses Prozesses geben. In Brigachtal ist die Einteilung ein Dauerthema. Bürgermeister Michael Schmitt: "Wir haben hierzu immer wieder Anfragen."

Ein Extrembeispiel: Wenn ein Fahrgast von der Haltestelle Brigachtal-Kirchdorf mit dem Ringzug nach Marbach West fahren will, kostet eine Einzelfahrt 3,40 Euro und dauert nur zwei Minuten. Die Fahrt zum Villinger Bahnhof würde fünf Minuten dauern.

Des Weiteren ändert sich durch den Nahverkehrsplan für die Gemeinde Brigachtal, dass Ringzüge an den Wochenenden ab Samstagnachmittag und Feiertagen im Stundentakt fahren sollen. Das sieht das Zielkonzept 2025 vor. Die Linienführung der Busse innerhalb des Ortes soll auf gute Ringzuganschlüsse abgestimmt werden. In Überauchen sollen die Haltestellen "Hans-Thoma-Straße" und "Steigstraße" eingerichtet werden. In Klengen soll die Strecke künftig durch das Baugebiet Bromenäcker führen. Die Linienführung in Kirchdorf wird beibehalten. Die Buslinie zwischen Wolterdingen und Bad Dürrheim über Tannheim, Brigachtal und Marbach bleibt erhalten und ist weiterhin vollständig auf den schulischen Bedarf abgestimmt. Es gibt lediglich zeitliche Anpassungen.