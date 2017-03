Brigachtal Musikverein Brigachtal spielt auf internationalem Parkett

Bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins am Samstagabend im Klengener Bahnhof wurde Bilanz gezogen, aber auch schon einen Blick auf geplante Events geworfen. Sowohl der später wiedergewählte Musikerchef Udo Fünfschilling als auch Dirigent Volker Rückert und die neue Leiterin des Nachwuchs-Orchesters, Christine Wigant, waren voll des Lobes für das gezeigte Engagement der Musiker.

Froh ist der Verein, dass auch die Nachwuchs-Arbeit floriert. Vor Jahresfrist hatte Christine Wigant die Spielgemeinschaft Brigachtal/Tannheim im Jugendbereich übernommen. Ein echter Glücksgriff, denn Wigant hat es bereits nach kurzer Zeit geschafft, dass die Nachwuchsmusiker einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht haben. Insgesamt sind 34 Zöglinge aktiv, die von zwölf Lehrkräften unterrichtet werden. Zudem sind 17 Talente in der musikalischen Früherziehung. Auch Jugendleiterin Daniela Effinger hob das Engagement der Jungmusiker hervor. Mit einem Vorspielnachmittag, der am 6. Mai im Musikerturm eine Neuauflage erlebt, der Teilnahme an Konzerten und beim Kilbigfest gab es einige gelungene Auftritte.

Als einer der geplanten Saisonhöhepunkte 2017 gilt die Reise an die Costa del Sol, wo nach Pfingsten in den spanischen Badeorten wie Lloret de Mar und Santa Susanna Auftritte stattfinden werden. Ein weiteres geplantes Event ist der Musik-Sommer, der vom 23. bis zum 26. Juni im kreisrunden Zirkuszelt über die Bühne gehen wird. Auch hier sind Auftritte des Nachwuchses geplant. Auch für die Erwachsenen wird der Musiksommer wieder eine große Herausforderung: Das Hauptorchester plant eine "Große Nacht der Filmmusiken". Ergänzt wird der Musiksommer durch ein Sommertheater, das die Theatergruppe des Musikvereins unter der Leitung von Volker Hirt auf die Beine stellen will. Diese Theatergruppe gehöre quasi zum Inventar des Musikvereins und zu Weihnachten wurde wieder ein umjubelter Schwank in drei Akten geboten. Insgesamt habe es 27 Proben oder Zusammenkünfte der Theater-Leute gegeben, sagte Hirt.

Auch Dirigent Volker Rückert zeigte sich zufrieden: "Luft nach oben gebe es immer , wir hatten aber ein zufriedenstellendes Jahr", so Rückert, der darum bat, sich für die Proben Zeit zu nehmen. Musikalisch hob Rückert besonders das Adventskonzert in der Allerheiligen-Kirche hervor. Zum Schluss lüftete er noch ein kleines Geheimnis: Vom 23. bis 25. Mai 2018 reist der Musikverein zu einem internationalen Wertungsspiel nach Riva am Gardasee.

Christine Oehler und Harald Fischer sind seit 25 Jahren aktiv und wurden dafür mit der silbernen Ehrennadel und der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet. Bei den Wahlen wurde mit Saskia Haak eine neue Beisitzerin gewählt.



Ehrungen

25 Jahre aktiv und neue Ehrenmitglieder sind Christine Oehler und Harald Fischer. Seit 20 Jahren musizieren Johannes Käfer, Corinna Mangold und Christine Wigant. Für 40-jährige passive Mitgliedschaft wurden geehrt: Lothar Fünfschilling, Gerold Häßler, Thomas Schleicher, Luzia Teichgräber und Christa Bertsche.