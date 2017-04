Brigachtal Musikverein Brigachtal baut voll und ganz auf den Nachwuchs

Musikverein Brigachtal hofft, kleinere Instrumente anschaffen zu können, die speziell der Körpergröße angepasst sind. Diese sollen mit dem Preisgeld des Vereinswettbewerbs gekauft werden.

Wie erfolgreich eine zukunftsorientierte Jugendarbeit in einem Verein ist, zeigt sich am Beispiel Musikverein Brigachtal in besonderem Maße. 1908 gegründet und seither lückenlos in das Gemeindeleben der drei Ortsteile Überauchen, Klengen und Kirchdorf integriert, galt es immer wieder das große Orchester des Vereins mit gutem Nachwuchs aus den eigenen Reihen zu versorgen.

Dass dies heute kein leichtes Unterfangen ist, liegt zum einen am demographischen Wandel, aber auch am veränderten Freizeitverhalten der Kinder und Jugendlichen. Das im Jahr 1968 gegründete Jugendorchester verfügte seinerzeit über 30 Mitglieder. Vor sechs Jahren galt es über den Tellerrand Brigachtals hinauszuschauen und mit der Fusion der Jugendorchester Brigachtals und Tannheims entstand das Jugendorchester Brigachtal-Tannheim, das in den letzten Jahren auf bemerkenswerte Erfolge zurückblicken kann.

Mit Christine Wigant hat ein Eigengewächs des Musikvereins Brigachtal die Leitung des Jugendorchesters übernommen. Mit größtem Engagement und für die Jugendlichen hoch motivierend gelang es Christine Wigant, hochkarätige musikalische Leckerbissen anlässlich der zahlreichen Konzerte mit und für die Jugendlichen umzusetzen. Besonderes Geschick zeigte die junge Dirigentin bei der Integration des bisherigen Schülerorchesters in das Jugendorchester.

Das erklärte Ziel des Vereins ist es, dass die 20 Jugendlichen viel Freude am gemeinsamen Musizieren haben und sich dabei auch musikalisch weiterentwickeln können. Dies ist unbedingte Voraussetzung für einen hohen Qualitätsstandard, der dem Hauptorchester anlässlich zahlreicher preisgekrönter Wertungsspiele im In- und Ausland bestätigt wurde.

Hierfür benötigen die Jungmusiker auch das entsprechende Instrumentarium, welches den Körpergrößen angepasst ist. Junge Schüler spielen ihre ersten Töne auf Instrumenten, die deutlich kleiner gebaut sind und die von den kleineren Fingern problemlos betätigt werden können. Viele wachsen aber schnell aus ihren „Kinderinstrumenten“ heraus und benötigen dann ein Standard-Instrument, um auch weiterhin problemlos in der Gemeinschaft musizieren zu können. Und das kann wiederum nur auf guten Instrumenten umgesetzt werden.

Die Vorstandschaft des Musikvereins Brigachtal sowie die Verantwortlichen um die Dirigentin Christine Wigant möchten mit dem ausgelobten Preisgeld für die jungen Musikschüler gute und an Ihre Körpergröße angepasste Instrumente erwerben. Es stoßen auch immer wieder neue und hochmotivierte Jungmusiker zum Jugendorchester, wodurch ein Fortbestehen der guten Ausbildung für den Nachwuchs außer Frage steht. Auch diese benötigen entsprechende Instrumente, um das Musizieren im Orchester miterleben und ihre Spieleinsätze mit Bravour meistern zu können.

Verein und Projekt

Im Musikverein Brigachtal spielen derzeit 100 aktive Musiker. Diese lassen ihre Instrumente aktuell im Hauptorchester, bei den Brigachtaler Dorfmusikanten, in der Blockflötengruppe, sowie in den Gruppen der musikalischen Früherziehung und im Jugendorchester Brigachtal-Tannheim erklingen. Der Musikverein hat sich nicht nur dem Musizieren verschrieben, die alljährlichen Aufführungen der Theatergruppe an Weihnachten und beim Sommertheater erfreuen sich ebenso größter Beliebtheit. Mit dem ausgelobten Preisgeld will der Verein Musikinstrumente kaufen, die der Körpergröße von Kindern angepasst sind. (jdk)