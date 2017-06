Brigachtal Musiker-Chef räumt ein: Ich musste schon viele Dinge lernen

Udo Fünfschilling, Vorsitzender des Brigachaler Musikvereins, spricht mit SÜDKURIER-Mitarbeiter Klaus Dorer über die Entwicklung des Traditionsvereins und den Musiksommer. Dieser findet am letzten Juniwochenende auf der Festwiese statt.

Herr Fünfschilling, sie führen den Brigachtaler Musikverein ja mit viel Geschick. Muss man ein solches Amt eigentlich erst von Pike auf lernen?

Ich musste schon viele Dinge lernen, aber ich hatte mit Hans Bosch den erfahrensten zweiten Vorsitzenden, den man sich nur vorstellen kann und ich konnte auch jederzeit Rückfragen an meine Vorgänger und die anderen Vorstandsmitglieder stellen. Außerdem durfte ich früher schon in der Landjungend Brigachtal meine ersten Erfahrungen in einer Vorstandschaft sammeln, was mir sicherlich auch geholfen hat.

Haben sie noch weitere Ehrenämter?

Nein, leider nicht. Der Zeitaufwand als Vorsitzender und als Musiker lässt es nicht zu, dass ich mich noch in weiteren Ämtern zu engagieren.

Wo würden sie sich denn gerne sonst noch engagieren?

Generell finde ich es wichtig, dass man sich in irgendeiner Art im Ehrenamt engagiert und somit seinen Beitrag zum Allgemeinwohl beiträgt. Es gibt viele tolle andere Vereine und Einrichtungen, die alle ihren Beitrag leisten und Unterstützung verdient hätten. Aber wie bereits gesagt, habe ich leider keine weitere Freizeit, in der ich mich in einen weiteren Verein einbringen könnte.

Sie haben beim SÜDKURIER-Vereinswettbewerb einen tollen dritten Platz erreicht. Ist das eine Bestätigung ihrer Arbeit und was machen sie nun genau mit dieser Zuwendung?

Es freut uns sehr, dass wir bei der Vielzahl an Bewerbern überhaupt so weit gekommen sind. Und wir sehen den großen Zuspruch bei den SÜDKURIER-Lesern schon auch als Wertschätzung unserer Arbeit an. Wie angekündigt werden wir das gewonnene Geld in Instrumente für unsere Jugendausbildung investieren und somit ermöglichen, dass auch unsere jüngsten Mitglieder auf guten Instrumenten spielen können und somit beste Voraussetzungen zum Musizieren haben.

Was ist ihr nächstes Ziel?

Weiterhin dafür zu sorgen, dass wir möglichst viele Kinder oder auch gerne Erwachsene für das Musizieren im Musikverein Brigachtal gewinnen können.

Der Brigachtaler Musikverein ist in seinen Strukturen sehr stabil. Wie schafft man eine solche Kontinuität?

Da haben unsere Vorgänger in den vergangenen Jahrzehnten sehr gute Arbeit geleistet. Wichtig ist, solche Strukturen an die heutigen Bedürfnisse und Anforderungen der Mitglieder anzupassen und diese in möglichst viele Entscheidungen einzubeziehen, damit sie aktiv mitgestalten können.

Dann können sie auch auf motivierte Vorstandschaftsmitglieder zurückgreifen?

Ja, das kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Die ganze Arbeit wird bei uns wirklich auf sehr viele Schultern verteilt und auch auf Leute, die nicht in die Vorstandschaft gewählt wurden. Ansonsten könnten wir diese Vielzahl an unterschiedlichen Arbeiten gar nicht bewältigen.

Die Jugendarbeit floriert bei in Ihrem Verein. Wessen Verdienst ist das eigentlich?

Auch hier sind und waren es immer mehrere Personen, die sich überdurchschnittlich engagiert haben. Das hat dafür gesorgt, dass wir immer wieder Kinder für die Musik begeistern konnten und können. Die Jugendlichen, die heute mit etwa 16 Jahren im großen Orchester spielen, haben ja schon vor etwa acht Jahren mit ihrer Ausbildung begonnen und da waren andere Personen für die Jugendarbeit verantwortlich, als heute. Genauso werden wir erst in den nächsten Jahren von der tollen Arbeit profitieren, die heute verantwortliche Personen im Jugendbereich leisten.

Sie spielen in der Regel recht schwierige Oberstufen-Stücke. Was würden sie selbst gerne noch ins musikalische Repertoire mit aufnehmen? Lässt Dirigent Volker Rückert überhaupt Vorschläge von außen zu?

In unserem Repertoire umfasst eine sehr große Anzahl an tollen Stücken, die ich nicht unbedingt alle als schwierige Oberstufen-Stücke einstufen würde. Mit Volker Rückert haben wir einen Dirigenten, der immer über den neuesten Stand in der Blasmusikszene informiert ist und deshalb spielen wir schon relativ viele neue Stücke und zwar gerne von zeitgenössischen Komponisten. Und falls wir einen Vorschlag für ein neues Stück haben, geht unser Dirigent gerne zum passenden Anlass auf Vorschläge ein. Aktuell üben wir ja für unsere „Große Nacht der Filmmusik“. Die sechs Stücke, die wir da spielen, durften die Musiker aus einer Liste mit über 15 Titeln, die unser Dirigent vorgeschlagen hat, selbst auswählen.

Es gibt Leute die behaupten, manche Stücke gehen mehr ans Herz als ins Ohr. Wie gehen sie mit solcher Kritik um?

Wenn dem Publikum unsere Musik ans Herz geht, sehe ich das als großes Kompliment an. Bei der Vielzahl an Auftritten und einer Alterspanne bei unserem Publikum von bis zu über 90 Jahren werden wir es nie allen recht machen können. Wichtig ist mir, dass wir die Stücke mit Überzeugung spielen und ein Funke zum Publikum überspringt.

Kommen wir zum Musiksommer – was sind aus ihrer Sicht die Höhepunkte?

Eigentlich ist das ganze Fest ein einziges Highlight. Wir machen ja dieses Fest damit all unsere Gruppierungen sich in einer passenden und einmaligen Form präsentieren können. Und dazu haben wir in der tollen Atmosphäre des Zirkuszeltes die besten Voraussetzungen geschaffen. Angefangen von den Jüngsten aus der musikalischen Früherziehung, über unser Jungendorchester, bis zum Großen Orchester, der Gründungskapelle und natürlich unsere agile Theatergruppe haben alle an diesem Wochenende einen Auftritt.

Manche Vereine klagen über zu wenig Engagement ihrer Mitglieder, insbesondere wenn es um Arbeit geht. Wie ist das beim Musikverein Brigachtal?

Natürlich ist so ein Fest mit viel Arbeit verbunden. Deshalb ist es wichtig, dass alle Mitglieder an einem Strang ziehen und alle motiviert mithelfen wollen. Und dieses Gefühl habe ich beim Musikverein Brigachtal. 2017 haben wir mit der Landjungend einen zusätzlichen Verein, der uns tatkräftig unterstützt. Die Landjungend veranstaltet am 21. Juni die Kreissonnwendfeier in Brigachtal. Wir stellen Ihnen dafür unser Zirkuszelt zu Verfügung und spielen mit dem Großen Orchester an diesem Abend. Im Gegenzug unterstützt uns die Landjugend beim Auf- und Abbau und bei der Bewirtung beim Musiksommer.

Wenn sie drei Wünsche frei hätten, was würden sie sich für den Musikverein Brigachtal alles wünschen?

Viele Gäste beim Musiksommer und unseren anderen Veranstaltungen, keine Nachwuchssorgen und viel Spaß beim Musizieren.

Zur Person

Udo Fünfschilling ist 43 Jahre alt und wohnt in Grüningen. Er arbeitet als Feinwerktechniker in Furtwangen. Seit 2009 ist Fünfschilling Vorsitzender des Brigachtaler Musikverein. Unter seine Amtszeit fiel die Neuanschaffung der Uniformen, Wiederbelebung des Musiksommers im Zirkuszelt und der Zusammenschluss des Jugendorchesters Brigachtal-Tannheim.