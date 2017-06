Brigachtal Musikalischer Schlagabtausch im Brigachtaler Zirkuszelt

Der Musiksommer macht seinem Namen mit einem großen Programm alle Ehre. Ulrike Münch und Armin Obergfell erhalten goldene Ehrennadeln.

Brigachtal (kd) Welcher Verein hat schon ein eigenes kreisrundes Zirkuszelt? Der Brigachtaler Musikverein hat so ein Zelt und damit eine ganz besondere Möglichkeit für Veranstaltungen. Jetzt lud der Traditionsverein wieder zum Brigachtaler Musiksommer auf die Festwiese, ein Event, das schon vor Jahrzehnten unter diesem Namen die Besucher anzog. Auch diesmal gab es Blasmusik vom Feinsten und wie es Alexandra Götz vom Blasmusikverband ausdrückte: "Brigachtal ist eine echte Feinkostadresse". Neben Blasmusik wurde auch ein Sommertheater der vereinseigenen Laienspieltruppe geboten. Schon am Freitag zog eine Sommernacht-Party viele junge Leute an. Am Sonntag und Montag sorgten dann verschiedene Aktionen, neben Musik, für viel Spiel und Spaß auf der Brigachtaler Festwiese.