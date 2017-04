Brigachtal Mit dem Richtfest nimmt das Seniorenzentrum Gestalt an

Brigachtal möchte mit dem Neubau den wachsenden Bedarf an Betreuungsmöglichkeiten decken. Schon im Herbst soll die Wohnanlage bezugsfertig sein.

Der kräftige Nordostwind ließ die bunten Bänder am Richtbaum in der strahlenden Frühlingssonne heftig flattern. Der Richtspruch von Zimmermeister Hubert Bucher erklang nach alter Handwerkstradition vom Giebel des neu errichteten Nordbaus des Seniorenzentrums deutlich vernehmbar. Viermal füllte der Zimmermann sein Glas, blickte zum Himmel, lobte die Bauherren, die Planer, die Handwerker und den Neubau und schleuderte das Glas zu Boden. Selbiges zerbrach, um so das Glück des Neubaus zu besiegeln.

Zuvor hatte Bürgermeister Michael Schmitt als Vertreter des Bauherrn im zukünftigen Gemeinschaftsraum der Senioren-WG die bisherige Entwicklung des Zentrums umrissen. Bereits 2011 hatte sich die Gemeinde mit der Entwicklung des Seniorenzentrums auseinandergesetzt und mit dem ersten Bauabschnitt sind bereits seniorengerechte Wohneinheiten erstellt worden. Mit den Bauabschnitten Süd und Nord soll nun ein ganzheitliches Seniorenzentrum in der Ortsmitte entstehen. Die zentrale Lage verspricht kurze Wege zu allen infrastrukturellen Einrichtungen, wie Rathaus, Post, Supermarkt und Kirche. Mit der Bushaltestelle vor der Haustüre sind auch weiter entfernte Ziele einfach zu erreichen.

Die Gemeinde nimmt vier Millionen Euro in die Hand und ist zuversichtlich, mit diesem Angebot den immer größer werdenden Bedarf an betreuten Wohnmöglichkeiten ein Stück weit zu decken. In den beiden Bauabschnitten Nord und Süd werden neun Wohneinheiten mit 55 bis 82 Quadratmeter Wohnfläche sowie zwölf Apartments für eine Senioren-Wohngemeinschaft angeboten werden. Daneben sind Praxisräume sowie im Südabschnitt Geschäftsräume für die Apotheke geschaffen worden. Dank des zügigen Baufortschrittes wird mit der Fertigstellung im Herbst 2017 zu rechnen sein. Matthias Günther von der ausführenden Baugesellschaft FWD betonte in seinem Grußwort: "Solche Projekte sind wichtig für die Gemeinde. Sie schaffen Heimat und erhalten Heimat!"

Infos im Rathaus bei Gabriele Fesenmeyer, Telefon 0 77 21/29 09 23.