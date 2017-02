Brigachtal Martin Luther in der katholischen Kirche zu Brigachtal

Das Theaterduo Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach bietet am 9. März musikalisches Theater in de Brigachtaler Allerheiligen-Kirche

Brigachtal (jdk) Vor Jahren wäre es undenkbar gewesen, im Lutherjahr 2017 dürfte es ein großes Ereignis werden: "Play Luther" in der Allerheiligen-Kirche. Am Donnerstag, 9. März, wird das Theaterduo Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach das musikalische Theater über die Gedanken- und Beziehungswelt des großen Reformators zum Erklingen bringen. Ab 19 Uhr wechseln sich historische Sprechszenen mit HipHop- und Rap-Klängen ab. Dazwischen werden Dreiecke unterschiedlich zusammengesetzt, eine Metapher der Geschichte des Christentums. Welche Bedeutung die Reformation für unser Leben heute hat, soll ebenso dargestellt werden wie die Umstände, die überhaupt zu diesem gewaltigen Umbruch in der Kirche geführt haben. Dabei wird nicht nur der Zustand der Kirche zum ausgehenden Mittelalter dargestellt, auch ein kritischer Blick auf Luther selbst soll den Zuschauern nicht verborgen bleiben.

Wie das Thema des Abends bereits aufzeigt, soll der Themenbereich, der sich um Luther rankt, spielerisch auf unterschiedlichsten Ebenen aufgearbeitet werden. Das Bildungswerk St. Martin Brigachtal/VS-Marbach hat in Zusammenarbeit mit der evangelischen Matthäusgemeinde Marbach und der Seelsorgeeinheit zwischen Brigach und Kirnach dieses Event zum Lutherjahr nach Brigachtal geholt. Die Initiatoren konnten sich das Stück bereits in Stuttgart ansehen und zeigten sich in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER begeistert. "Das Leben und Wirken Martin Luthers wird sehr gut dargestellt", so Berthold Schuler.

Den beiden Schauspielern liegt es am Herzen, den gewaltigen Raum Martin Luther und die Auswirkungen der Reformation auf unser heutiges Leben zu eröffnen und ihn auf aktuelle gesellschaftliche Aspekte zu überprüfen. Dabei steht auch im Mittelpunkt die Erkenntnis, dass ohne Martin Luthers Reformation der Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit in völlig anderen Bahnen verlaufen wäre. "Die Wurzeln unseres heutigen gesellschaftlichen Zusammenlebens gründen bei Martin Luther, seinen Lebensstationen und den daraus resultierenden Impulsen, für die er einstand", so die Gruppe "Eure Formation", die das Stück aufführen wird.

Selbst die katholische Bischofskonferenz hat grünes Licht für die Aufführung gegeben und auch von Seiten des baden-württembergischen Landtags in Person von Brigitte Lösch, ehemalige stellvertretende Landtagspräsidentin, wurde die Zeitreise "Play Luther" als ausgesprochen sehenswert bezeichnet.

Eintrittskarten zum Vorverkaufspreis von zehn Euro für Erwachsene und für fünf Euro für Jugendliche können in den Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit, beim evangelischen Pfarrbüro der Matthäusgemeinde in Marbach sowie bei Neukauf Weißmann und der Poststelle Brigachtal erworben werden.