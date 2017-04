Brigachtal Landjugend stellt Maibaum auf

Maihock in Brigachtal am 1. Mai ab 11 Uhr

Brigachtal (kd) Die Landjugend Brigachtal wird auch in diesem Jahr den traditionellen Maibaum auf dem Festplatz in Brigachtal stellen. Am Maifeiertag ab 11 Uhr beginnt die Veranstaltung. Viele fleißige Helfer der Landjugend beginnen dann mit vereinten Kräften, den Maibaum aufzurichten. Wie in jedem Jahr ist für das leibliche Wohl durch den Förderverein der Landjugend Brigachtal bestens gesorgt: Steaks und Grillwürstle frisch vom Grill sowie selbstgebackener Kuchen und Kaffee sowie Kaltgetränke laden den ganzen Tag über zum gemütlichen Feiertagshock ein. Ob zum gemütlichen Beisammensein oder als Rastplatz für Wanderer und Radfahrer, ein Besuch lohnt sich, verspricht das Organisationsteam von der Landjugend bereits jetzt.