Villingen-Schwenningen Landfrauen blicken auf arbeitsreiches Jahr zurück

Kooperation mit der Landjugend geht weiterIlse Schäfer für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt

Brigachtal – Vollständig gefüllt war am Donnerstagabend das Gasthaus Sternen in Klengen. Die Brigachtaler Landfrauen mit der Vorsitzenden Renate Mayer hatten zur Mitgliederversammlung geladen. Schriftführerin Andrea Schleicher gab in ihrem Bericht einen Überblick über das vergangene Vereinsjahr, untermalt mit einer Bilderpräsentation. Die Damen konnten auf zahlreiche Aktivitäten zurückblicken, wie zum Beispiel den närrischen Nachmittag und die Teilnahme am Brigachtaler Fasnachtsumzug, verschiedene Vorträge zu aktuellen Themen, Bastelabende, die manches Kunstwerk zu Tage förderten, und Wanderungen sowie Ausflüge.

Zum Höhepunkt im vergangenen Jahr entwickelte sich der erste, von den Landfrauen organisierte Frederickstag, an dem 22 Kinder der ersten und zweiten Klassen teilnahmen. Den Kindern wurden auf einer kleinen Wanderung zum Beckhofener Grillplatz verschiedene Geschichten vorgelesen. Die große Resonanz überraschte und erfreute die Landfrauen zugleich. Schleicher wies darauf hin, dass alle Landfrauen dazu eingeladen sind, ihre Meinung und Wünsche offen zu äußern, wenn es um neue Unternehmungen und Veranstaltungen gehe. Dafür habe sie eigens auf den Tischen bei der Versammlung Wunschzettel ausgelegt, die sie am liebsten wieder ausgefüllt zurück hätte.

In ihrem Finanzbericht erläuterte Johanna Mayer, dass von den 16 Euro Jahresbeitrag pro Mitglied nach Abzug der verschiedenen Umlagen an die Verbände gerade einmal 1,70 Euro dem Ortsverband bleiben. Deshalb seien Einnahmequellen, wie das Dorffest oder die Bewirtung bei anderen Festen, unerlässlich, um die Kasse auf Kurs zu halten. Das vergangene Jahr wurde mit einem leichten Plus geschlossen und der Vorstand konnte guten Gewissens von den Mitgliedern entlastet werden.

Sowohl die Bezirksvorsitzende, Lauritta Dieterle, als auch Bürgermeister Michael Schmitt, lobten die ausgesprochen aktiven Landfrauen und die vielfältigen Veranstaltungsangebote.

Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft wurde Ilse Schäfer mit einer Urkunde und einem Präsent geehrt.

Neben Mitgliedern des Gemeinderats und Vertretern der anderen ortsansässigen Vereine, war auch die Landjugendvorsitzende Sabrina Schäfer bei der Sitzung anwesend. Seit einem Jahr besteht eine Kooperation zwischen den Landfrauen und der Landjugend im Brigachtal. Die damalige Vorsitzende, Anna Merkle, initiierte mit ihrem rund 200 Mitglieder zählenden Ortsverband Aktionen mit den Landfrauen, wie zum Beispiel das gemeinsame Binden der Osterkrone. Es findet auch in diesem Jahr am 4. April in der Landjugendhalle beim Steinbruch statt. Die Zusammenarbeit der Generationen funktioniert bestens, so die neue Vorsitzende, Sabrina Schäfer, man lerne gegenseitig voneinander. Die Landfrauen unterstützen die Jugendlichen wiederum bei diversen Festivitäten im Service oder in der Küche.

Landfrauen

Die Brigachtaler Landfrauen bestehen seit 1980 und zählen aktuell fast 170 Mitglieder, davon engagieren sich regelmäßig rund 80 Mitglieder bei den vielfältigen Aktivitäten des Vereins. Die Altersstruktur reicht von 30 bis 90 Jahren. Ursprünglich sind die Landfrauen aus einem Zusammenschluss von Bäuerinnen entstanden, die gemeinsame Unternehmungen für Frauen initiierten. Heute umfasst der Verein Vertreterinnen aller Gesellschaftsschichten und Berufsgruppen. Vollerwerbslandwirte sind in der Minderheit. (swg)