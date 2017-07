Kunterbunt geht's rund beim Dorffest am Samstag - Mit vielen Bildern!

Brigachtaler Vereine bieten ein volles Programm. Trotz Regen dauert Party bis weit nach Mitternacht.

Brigachtal – Essen und Trinken halten Körper und Seele zusammen, sagt man. Davon gab es beim 33. Brigachtaler Dorffest freilich wieder reichlich – ein umfassendes Angebot, für jeden Geschmack das passende. Und viele kamen auch in diesem Jahr zum Dorffest und genossen neben der tollen Atmosphäre wieder die Speisen, die von Brigachtaler Vereinen angeboten wurden.

Banger Blick gen Himmel zum Festauftakt am Samstagnachmittag: Dunkle Wolken kommen aus Richtung Villingen und um Punkt vier Uhr, als das Fest beginnen sollte, tröpfelte es ein wenig. Aber es war warm und die Leute dennoch bester Stimmung. Dann schritt Bürgermeister Michael Schmitt zum ersten Fass und stach mit zwei beherzten Schlägen das erste Fässle an. Freibier für alle – viele Bierkrüge machten in der Folge die Runde.

Nach den traditionellen sieben Schüssen aus der historischen Kanone konnte es dann richtig losgehen. Aus Richtung Grüningen kam auch schon wieder die Sonne hervor und die Juli-Sonne heizte den Platz schnell wieder auf. Langsam setzte der Besucheransturm ein und verteilte sich auf dem Festgelände. Sogar um Mitternacht war noch mächtig was los und trotz leichtem Nieselregen herrschte an den Verpflegungsstationen noch reger Betrieb.

Mit dem kulinarischen Angebot der Vereine, die in Hütten, Lauben oder Zelten tausende von Gästen bewirteten, ist das Dorffest noch immer was Besonderes. Jeder kennt das Fest und für viele ist es einfach ein Muss. Zu den Spezialitäten gehören die Schwarzwälder „Dünnä“, die schon von weitem herrlich duften und immer reißenden Absatz finden, aber auch die Krautschupfnudeln mit Speck sowie Crêpes, den die Freunde aus Frankreich offerieren. Besonders erfreulich für die Organisatoren sind die „Rückkehrer“. Dazu gehört auch der Gesangverein Harmonie, der diesmal wiederum seine beliebten und zuletzt arg vermissten Striebele anbot (siehe auch die Rubrik Splitter). Mit dabei waren auch wieder die im letzten Jahr neu hinzugestoßenen Fußballvereine vom FC Brigachtal und der SV-Überauchen, jeweils mit eigenen Zelt oder einer Hütte.