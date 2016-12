Brigachtal Krippen-Kunst des Seniorenvereins Brigachtal fasziniert Besucher

Nochmals viel los bei der Finissage der Ausstellung. Die letzte Chance der Besichtigung besteht am Samstag, 14. Januar.

Herrlicher Kaffeeduft dringt in die Nase, als man das Werks- und Vereinshaus in Klengen besucht. Das Bewirtungszimmer ist an diesem Nachmittag wieder komplett mit Besuchern gefüllt. Fleißige Hände, dazu gehören auch jene von Inge Hirt und weiterer Damen, versorgen die Gäste mit Getränken und selbstgebackenem Kuchen. Viel los ist auch im Ausstellungsraum direkt daneben, auch hier herrscht dichtes Gedränge. Dort gibt es letztmals die Möglichkeit, die Krippenausstellung des Seniorenvereins zu besuchen.

Viele nutzten die finale Chance, die wunderbar gearbeiteten Terrakotta-Krippenfiguren samt Krippe zu sehen. Die filigran gearbeiteten Figuren hat die Künstlerin Gisela Kalla innerhalb mehrerer Jahrzehnte geschaffen und als Geschenk immer wieder ihrer Freundin Lotte Nesselhauf aus Klengen überlassen, die sie nun dem Seniorenverein stiftete. Max Hirt und mehrere handwerklich versierte ältere Herren machten sich dann ans Werk; insgesamt 50 Tage lang haben diese seit Sommer über 1000 Arbeitsstunden aufgewendet und gewerkelt und getüftelt. Auf diese Weise wurde eine passende Umgebung für die Figuren geschaffen. Die Krippe ist realistisch nachempfunden und im orientalischen Stil gehalten. Auf diese Weise fanden exakt 103 Figuren, mit einer Höhe von bis zu 18 Zentimetern, den Weg ins alte Brigachtaler Schulhaus.

Kalla ist bei der Finissage dabei und freut sich riesig über die vielen Besucher. Auch Max Hirt ist begeisert. „Das Interesse an der Krippenausstellung ist überwältigend“, so Hirt. Seit der Eröffnung am ersten Adventssamstag habe es weit über 50 Führungen gegeben. „Damit hatten wir nun wirklich nicht gerechnet“, ergänzt auch Mitstreiter Reinhard Poschmann, der am letzten Ausstellungstag nochmals tatkräftig hilft. „Erst am Freitag waren sechs Schulklassen hier gewesen“, berichtet Hirt, der auch den Kindern die komplette Weihnachtsgeschichte per Knopfdruck näher brachte. Das schönste Kompliment kam von einer jungen Schülerin, die lächelnd meinte, dass sich der Besuch der Ausstellung wirklich gelohnt habe. Ähnliche Lobpreisungen gab es vielfach von anderen Besuchern. Oft hörte man Worte wie beeindruckend, faszinierend oder einzigartig. Und tatsächlich: Man muss lange suchen, um eine Weihnachtskrippe dieser Größenordnung zu finden. Mit ihrer Länge von 5,60 Metern dürfte sie weit und breit die größte Krippe sein.

„Wir haben die Krippe nach der Eröffnungsausstellung noch ein wenig umgebastelt“, berichtet Hirt. Die zunächst komplett aneinander gereihten biblischen Szenen wurden ein wenig aufgelockerter präsentiert. Das hat sich in der Tat gelohnt, die einzelnen Gruppen kommen dadurch noch besser zur Geltung. Auch sind noch nicht alle Szenen komplett fertig. „Es ist eine wachsende Krippe, da kann man immer noch Ergänzungen vornehmen“, erzählt Hirt. Damit die Krippe und die Figuren nun wieder sicher verpackt werden können, hat der agile Senior für die sieben Szenen flugs eine Kiste gebaut, in der sie nun bis zum nächsten großen Auftritt sicher verwahrt werden.



Weitere Ausstellungen

Am Samstag, 14. Januar, gibt es für die Öffentlichkeit noch einmal die Gelegenheit, die Krippe zu sehen. Danach werden die sich noch im Bau befindlichen Teile fertiggestellt. Wann die Krippe dann das nächste Mal zu sehen sein wird, ist noch offen. Möglich sind Ausstellungen im Überauchener Museum oder im Franziskaner in Villingen. (kd)