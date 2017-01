Brigachtal Krachermüll löst Feuer aus  Zwei Männer mit Rauchvergiftung

Etwas zu früh die Raketen- und Böllerreste weggeräumt haben zwei Männer in Brigachtal. Plötzlich steht ihre Mülltonne in Flammen. Der Löscheinsatz der beiden endet im Krankenhaus.

In der Straße "Im Belli" ist in der Neujahrsnacht eine in der Garage stehende Restmülltonne in Brand geraten. Beim Löschen haben sich zwei Männer Rauchgasvergiftungen zugezogen und mussten deswegen ins Krankenhaus. Nach dem Silvesterfeuerwerk hatten die beiden Männer die verbliebenen Reste weggeräumt und alles in die Restmülltonne geworfen, die anschließend wieder in die Garage gestellt wurde.

Gegen 1.50 Uhr stellte der jüngere der Beiden fest, dass es aus der Garage raucht: die Restmülltonne brannte. Ein noch glimmender Feuerwerkskörper dürfte das Feuer verursacht haben, vermutet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der 29-Jährige machte sich demnach mit seinem zukünftigen Schwiegervater sofort daran, den Brand zu löschen. Das gelang ihnen auch fast, denn die anrückende Feuerwehr hatte nur noch wenig zu tun. Allerdings zogen sich beide Feuerlöscher in der qualmenden Garage Rauchvergiftungen zu und wurden deshalb mit dem Rettungswagen ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gefahren. Der entstandene Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Brigachtal war mit zwei Fahrzeugen am Brandort.