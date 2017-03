Brigachtal Klengener Kicker sind zufrieden: Das Vereinsheim ist renoviert

Die Mitglieder des Fußballclubs Klengen bringen ihr Domizil in Eigenleistung auf Vordermann.

Das FC-Heim in Klengen ist quasi das Hauptquartier des Fußballclubs Klengen. Seit einem Jahr wird es unter der Flagge des FC Brigachtal betrieben, jetzt erstrahlt es wieder in neuem Glanz.

Schaut man sich um, fällt gleich der freundlich umgestaltete Innenraum ins Auge. Da wurde ein neuer Boden eingezogen, eine ansprechende Theke in schönem Dekor neu gestaltet und mit viel heller Farbe alles aufgehübscht. Bis am Wochenende muss alles fertig sein, dann wird das renovierte Fußballer-Domizil beim ersten Heimspiel in der Rückrunde, gegen den SV Obereschach, feierlich eingeweiht.