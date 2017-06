Brigachtal Klengener Fußballcamp hat erstmals eine Königin

Die zwölfjährige Laura Gloning aus Deißlingen ist beste Fußballerin geworden

Insgesamt 39 Buben und vier Mädchen, im Alter von sieben bis 14 Jahren nutzen die Pfingstferien, um am Fußball-Camp im Klengener Höhestadion teilzunehmen. Die Nachwuchstalente kamen aus Brigachtal und Umgebung sowie Bad Dürrheim, Deißlingen oder Donaueschingen. Innerhalb von drei Tagen und mehreren Trainingseinheiten absolvierten die Nachwuchstalente fußballspezifisches Koordinationstraining, Schnelligkeit, Tribblings oder intensives Torhütertraining. Am Ende gab es für die Besten eine Auszeichnung. Erstmals in der Geschichte des Fußballcamps schaffte es ein Mädchen ganz an die Spitze: Die zwölfjährige Laura Gloning aus Deißlingen wurde Soccer-Königin. Auf den zweiten Platz kam Lucas Finkbeiner (rechts), der für 08 Villingen kickt, vor Elias Reyher (links). Nach der Ehrung stellten sich die Sieger, zusammen mit Camp-Leiter Edmund Rottler, den Fotografen.