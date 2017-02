Brigachtal Kleine Sportler starten ab April durch

In Brigachtal wird das Kinderturnen ausgeweitet, Sandy Milster und Jennifer Hirt bieten weitere Kurse an

Brigachtal – „Aus der Not eine Tugend machen“, das schafften jüngst zwei neue Übungsleiterinnen der Brigachtaler Leichtathletik- und Turnergemeinschaft (LTG). Sandy Milster und Jennifer Hirt waren bereits längere Zeit auf der Suche nach einem Turnerangebot für ihre Kleinkinder. „Leider gab es weit und breit kein Angebot für Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren“, fand Milster heraus. Deshalb entschlossen sich die beiden jungen Mütter, selbst aktiv zu werden. Sie klopften bei Brita Krebs, ihres Zeichens Vereinsvorsitzende der LTG, an. Dort rannten sie dann offene Türen ein.

Die Vereinsvorsitzende war von der Idee, Eltern-Kind-Turnen anzubieten, sofort begeistert. „Schön, dass wir nun auch diesen Bereich wieder abdecken können, denn leider haben wir vom Verein im Kleinkind-Alter längere Zeit wenig bieten können“, so Krebs. Gerade im Kleinkindalter sei es wichtig, sowohl die Motorik als auch die soziale Kompetenz zu schulen, erklärt Krebs. Bald nach dem O.K. durch die LTG starteten die beiden Damen eine Werbeaktion: „Wir haben Flyer gemacht und diese an allen möglichen Orten verteilt“, so Milster. In der Folge meldeten zahlreiche Eltern ihre Kleinkinder an. Und sogar aus Villingen-Schwenningen oder Donaueschingen sind Kinder im aktuellen Kurs.

Die beiden neuen Übungsleiterinnen machen ihre Sache richtig toll, denn im Rahmen des aktuellen Kurses werden anhand spielerischer Mittel erste elementare Bewegungs- und Körpererfahrungen vermittelt, heißt es von der LTG. Um sich noch mehr Fachwissen anzueignen, will das Damen-Doppel demnächst bei einem Kurs aufschlagen, um so auch eine offizielle Übungsleiter-Lizenz zu erwerben. Auch ohne Lizenz sind die beiden Vorturnerinnen bereits sehr kreativ. So wird bei jeder Übungsstunde ein neues Thema aufgegriffen: „Winterwunderland“ beispielsweise war ein Thema, bei dem Turnen im Schnee symbolisiert wurde. Zuletzt fand eine Turnstunde unter dem Motto Eisbären und Pinguine statt: Da wurden normale Turnmatten zu Eisschollen umfunktioniert. Mit verschiedenen Turngeräten wurde ein Gletscher aufgetürmt. Und auch eine Pinguin-Eisrutsche durfte natürlich nicht fehlen.

Mit dabei ist immer zumindest ein Elternteil als Betreuungsperson. „Dadurch werden die Kinder bei ihren ersten Kletter-, Balancier- oder Schaukel-Übungen durch die eigenen Eltern motiviert; das fördert die vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung und das Selbstbewusstsein der Kinder steigt“, erklärt Krebs.

Genau das wird von Elternseite auch bestätigt: Das Turnangebot sei sehr abwechslungsreich und gut durchdacht, berichtet Manuela Schultze, Mutter der dreijährigen Anna. Auch Kai Scheffler aus VS-Schwenningen findet das Kinderturnen richtig super. „Mein zweijähriger Sohn Yannik kann sich hier richtig verausgaben, besonders die Rutsche hat es ihm angetan“, so Scheffler. "Von Elternseite hören wir immer wieder, dass den Kindern neben dem Spaßfaktor, der Übergang in den Kindergarten leichter falle und sie sich unkomplizierter in die Gemeinschaft eingewöhnen", freut sich Übungsleiterin Jennifer Hirt über die Erfolge.

Anmeldungen

Derzeit läuft der aktuelle Kurs auf Hochtouren. Wegen der großen Nachfrage wird schon im April der nächste Kurs Eltern-Kind-Turnen starten. Geplant sind zehn Übungseinheiten für Kinder zwischen zwei und vier Jahren. In Begleitung eines Elternteils ist immer mittwochs eine Übungsstunde. Anmeldungen bei den Übungsleiterinnen der LTG: Jennifer Hirt (Telefon 07721/990024) oder Sandy Milster (Telefon 07721/26117) (kd).