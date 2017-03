Brigachtal Kita Froschberg: Noch fehlt die Grünanlage

Außenanlage bei Kita Froscheberg weiter in ArbeitNeues Konzept für das Waldangebot

Lange hatte der Brigachtaler Gemeinderat in seiner Sitzung Ende Januar darum gestritten, in welchem Umfang das neue Waldangebot der Kindertagesstätte Froschberg umgesetzt werden soll. Mit knapper Mehrheit war eine Entscheidung zu diesem Thema schließlich vertragt worden. Nun soll dem Gemeinderat in der Sitzung im Rathaus am kommenden Dienstag ein neues, schlankeres Konzept vorgelegt werden.

Geringere Kosten sind Ziel: Darin seien vor allem die Umfänge, Größenordnung und Kosten zurückgefahren worden, wie Hauptamtsleiter Martin Weißhaar auf Nachfrage erklärt. Der finanzielle Aufwand war zunächst auf rund 30 000 bis 35 000 Euro geschätzt worden. Hinzugekommen wären Folgekosten in Höhe von rund 2000 Euro jährlich. Mit den Anpassungen soll nun eine Mehrheit gefunden werden, da, so Martin Weißhaar, das Waldangebot von den Ratsmitgliedern generell begrüßt werde. Es habe lediglich weiteren Abstimmungsbedarf gegeben.

Bereits im Oktober hatte der Gemeinderat der Idee zur Umsetzung zugestimmt. Seither hatten Kita-Leitung und Verwaltung monatelang an einer Umsetzung gearbeitet. Bürgermeister Michael Schmitt warb beim Gemeinderat schon im Januar dafür, zu einer Entscheidung zu kommen. Arbeit an Außenanlage zieht sich: Die Kita Froschberg hat den Betrieb im neuen Gebäude bereits Anfang November aufgenommen. Schon die Fertigstellung der neuen Räumlichkeiten war ein Kraftakt unter Zeitdruck. Für Ärger sorgte vor allem die Außenanlage, die bis heute nicht fertiggestellt werden konnte. Die Verwaltung äußerte immer wieder ihren Unmut über den fehlenden Informationsfluss vonseiten des Architekten. Die Arbeiten sind beispielsweise zu spät ausgeschrieben worden, wie Alexander Tröndle erklärt. Zwar habe man, so der Ortsbaumeister, die meisten Arbeiten bereits vor Weihnachten zum Abschluss bringen können, doch vor allem das Anlegen der Grünanlagen könnte zeitintensiv werden.

Derzeit müssen Erzieherinnen und Kinder beispielsweise auf einen nahegelegenen Spielplatz ausweichen. Trotzdem, so Alexander Tröndle, sei natürlich wichtig, dass die Kinder zeitnah auch die Außenanlage der Einrichtung nutzen können. Bauhof trifft Vorbereitungen: Die Spielgeräte müssen noch vorher angebracht werden, womit der Bauhof bereits beschäftigt ist.

Ratssitzung

Der Gemeinderat hat am Dienstag, 14. März, 19 Uhr seine nächste Sitzung im Rathaus. Zur Debatte steht neben dem Waldangebot der Kita Froschberg auch die Installation von Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden. Die Räte sprechen weiter über eine Teilsanierung der Aussegnungshalle. Ein weiterer Auftrag soll für die Herstellung der Außenanlagen für die neue Flüchtlingsunterkunft erfolgen. (ara)