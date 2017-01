Brigachtal Kita-Fragen bleiben weiterhin unbeantwortet

Die Entscheidung zum Waldangebot an der Kita Froschberg wird vertagt. Die Zukunft der Kita Bondelbach ist weiterhin unklar.

Die Brigachtaler Gemeinderäte befassten sich in ihrer Sitzung am Dienstag mit einem angedachten Wald- und Naturangebot in der Kindertagesstätte Froschberg und der Zukunft der Kindertagesstätte Bondelbach. Rund 50 interessierte Bürger waren in den Sitzungssaal gekommen, sie erhofften sich aus den Reihen des Gremiums Antworten auf ihre Fragen. Doch am Ende wurde die eine Entscheidung vertagt und zum anderen Themenkomplex gab es wenig Neues.