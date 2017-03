Brigachtal Kirchenchor Brigachtal umwirbt neue Sänger

Martinschor umrahmt weiterhin die Liturgie in Brigachtal. Bernhard Asal erhält Ehrung für 25-jährige Zugehörigkeit.

Brigachtal (kd) Der Martinschor, der gleichzeitig auch der Kirchenchor der Gemeinde Brigachtal ist, blickte am Wochenende auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Zum ersten Mal war auch die neue Chorleiterin Baiba Urka bei einem Jahrestreff dabei. Erst im vergangenen Frühjahr hatte die gebürtige Lettin die überaus geschätzte bisherige Chorleiterin, Capucine Payan, abgelöst. Erstmals nahm auch Pfarrer Dominik Feigenbutz an einer Hauptversammlung seines Chors teil. Das sei reine Glückssache gewesen, denn keines der 14 Brautpaare, die Feigenbutz demnächst traut, habe an diesem Abend Zeit gehabt, so der Pfarrer mit einem Schmunzeln. Natürlich lockte auch ein gemeinsames Essen, das für den Chor und seine Gäste diesmal im Hirschen in Überauchen serviert wurde.

Der ausführliche Jahresbericht, wiederum gespickt mit einigen netten Anekdoten, präsentierte Leonard Gut. Einige Auftritte und über 44 Zusammenkünfte (Vorjahr: 52) gab es übers Jahr verteilt. Besonders erwähnt wurde der erste Auftritt der neuen 27-jährigen Dirigentin an Pfingsten. Auch die Aufführung der Liturgie am Patrozinium im November wurde ein Erfolg. Dort wurde die Messe in G-Dur von Franz Schubert vortrefflich gesungen. Das Durchschnittsalter liege bei nahezu 70 Jahren. Zu hoch, deshalb sei es die Aufgabe aller Chormitglieder, sich um Nachwuchs zu bemühen, wie Chor-Chef Gerold Häßler anregte. Die Motivation der Aktiven sei jedenfalls gegeben, denn der Probenbesuch liegt bei guten 83 Prozent, lobte Häßler.

Eine hochrangige Ehrung konnte Gerold Häßler gegen Ende der Versammlung des mit 308 Jahren ältesten Brigachtaler Vereins verteilen: Bernhard Asal wurde für 25 Jahre Chorzugehörigkeit ausgezeichnet. Beim Ausblick nannte Häßler noch die Termine der Osterliturgie. So wird die Männerschola den Karfreitag ab 18.30 Uhr gestalten. Die Samstagnacht-Osterfeier wird um 21 Uhr beginnen. Am Pfingstsonntag ist um 9 Uhr eine Messe zusammen mit dem Klari-Pos-Ensemble. Auch an Fronleichnam wird der Martinschor ebenfalls die Liturgie umrahmen, hieß es abschließend.