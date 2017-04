Brigachtal Kegel-Sport-Club Brigachtal auch ohne Aufstieg zufrieden

Auch wenn der sportliche Erfolg der Brigachtaler Kegler im vergangenen Jahr ausgeblieben ist, das Engagement war dennoch groß

Der Kegel-Sport-Club Brigachtal blickte bei seiner Jahreshauptversammlung zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Trotz des ausgebliebenen Aufstiegs in die Bezirksklasse A, war 2016 ein gelungenes Jahr für den Verein. „Es war ein ereignisreiches Jahr“, sagte der Vorsitzende Günter Schneckenburger am vergangenen Freitag.

Am 16. April traf sich der Verein zu einer Generalversammlung und machte am 22. April seinen Vereinsausflug nach Köln. Außerdem unterstützten sie das Ferienprogramm Brigachtal. Theo Effinger, Vertreter der Gemeinde Brigachtal, bedankte sich für das Engagement des Vereins. „Die Kinder sind gerne zum Kegeln gegangen.“ Er erfreue sich auch über die Teilnahme des Kegel-Sport-Clubs am Brigachtaler Dorffest, an dem der Verein sich unter anderem mit einem Bierstand, einer Fleischkäsehütte und natürlich einer Kegelbahn beteiligte.

Mit einer Mannschaft startete der Verein zuversichtlich am vierten Mai in die Saison. Der erste Spieltag konnte wegen einer Verletzung nicht angetreten werden, jedoch brachten der zweite und dritte Tag klare Siege für den Verein. Der gewünschte Aufstieg in die Bezirksklasse A blieb aus. „Die Kegelleistung ist konstanter geworden. Mit etwas mehr Glück wäre der Aufstieg möglich gewesen“, sagte Sportwart Gunnar Trilling. Die Kegler erreichten den dritten von insgesamt acht Plätzen. Eine Verbesserung zum vergangenen Jahr, in dem der Verein den sechsten von elf Plätzen erreichte.

Bei der Clubmeisterschaft des Vereins gewann Jürgen Effinger den dritten, Wolfgang Kaiser den zweiten und Robert Trilling den ersten Platz. Gerhard Schleicher wurde für seine 25-jährige, passive Mitgliedschaft geehrt.

An der Hauptversammlung standen der stellvertretende Vorsitzende, der zweite Kassierer und der zweite Sportwart zur Wahl. Erwin Bosch wurde einstimmig zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Der neue zweite Kassierer Primen Schleicher und der neue zweite Sportwart Christian Hosbach wurden ebenfalls einstimmig für zwei Jahre gewählt.