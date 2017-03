Brigachtal Junge Sportler holen drei Pokale

Brigachtaler Leichtathletiknachwuchs auf Kreisebene erfolgreichRekord: 102 Teilnehmer schaffen Sportabzeichen

Brigachtal – Mit 102 abgelegten Sportabzeichen erzielte die Brigachtaler Leichtathletik- und Turngruppe (LTG) einen neuen Rekord. Damit wurde der bisherige Rekord von 101 Abzeichen, aufgestellt im Vorjahr, nochmals geringfügig übertroffen. Bereits seit 1983 werden in Brigachtal die Sportabzeichen abgenommen und nehmen seither einen größeren Rahmen in Anspruch. "Ich bin gespannt, welchen Platz wir 2016 erreicht haben", so Brita Krebs beim Jahrestreff. Es gibt nämlich immer eine spezielle Ehrung für Vereine mit den meisten Sportabzeichen.

Eine besondere Ehrung konnte die LTG-Vorsitzende Krebs bereits in der vergangenen Woche entgegennehmen. Sie erhielt die silberne Ehrennadel des deutschen Leichtathletikverbands. Seit zwölf Jahren leitete Krebs den Verein mit viel Geschick und Esprit. Offenbar ist die 50-Jährige noch lange nicht amtsmüde, denn ein Ende sei noch lange nicht in Sicht, so Krebs.

Wie gut die LTG floriert, zeigt der enorme Zulauf mit aktuell 252 Mitgliedern. Neben dem Sportabzeichen, das auch Bürgermeister Michael Schmitt bereits zum dritten Mal ablegte, nehmen die Mitglieder weiterhin mit Begeisterung am Turn- und Breitensport-Angebot teil. Um die 80 Kinder und Jugendliche kümmert sich ein ganzer Betreuerstab. Wie Jugendwart Detlef Zacharias berichtete, nahm die LTG im vergangenen Jahr an zwölf Wettkämpfen teil. Gerade bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften ist die LTG immer sehr erfolgreich, wo diesmal 57 junge Aktive am Start waren. Auch einige schöne Erfolge wurden dort erzielt. So gab es drei Kinder die einen Pokale gewannen, und zehn Kinder, die Kreismeistertitel holten. Anna Kiefl, Luzian Heberle und Tobias Richter konnten sich mehrfach in die badische Bestenliste eintragen und wurden beim Jahrestreff im dafür besonders gelobt.

Neben dem Turn- und Leichtathletikangebot gibt es auch einen Lauftreff mit Nordic-Walking-Gruppe sowie ein Freizeitsportangebot mit Wanderungen oder Volksläufen. Wie Beisitzer Marc Weyer berichtete, werden dort gerne noch weitere Mitglieder aufgenommen. Auch die Geselligkeit kommt bei diversen Treffen nicht zu kurz.

Nochmals ins Gedächtnis rief Krebs das Jubiläum des Vereins im vergangenen Jahr. Aus Anlass des 25-jährigen Bestehens organisierte die LTG ein Sommerfest für die Kinder und Jugendlichen im Höhenstadion.

Erfolgreiche Sportler

Die Brigachtaler Leichtathletik- und Turngruppe (LTG) erzielte bei den Leichtathletik-Kreismeisterschaften einige schöne Erfolge. So gab es drei Pokale und zahlreiche Medaillen für die jungen Sportler. Die erfolgreichsten Starter der LTG sind: Anna Kiefl, Luzian Heberle, Tobias und Daniel Richter, Jette Liermann, Kara Wunderlich, Mia Ponjavic, Zoe Bartler, Sophia Jehle, Lisa Riedmüller, Lukas Voigt, Thora Keller und Luisa Huber.

Sportabzeichen in Gold, Silber oder Bronze haben abgelegt: Helga Schuhmann, Andrea Frick, Elke Heberle, Cornelia Baumgärtner, Christa Doms, Fabian Hör, Oliver Weißhaar, Alexander Zell, Peter Zell, Angela Kammerer, Sandra Neininger, Bernd Salzwedel, Lothar Ruhhammer, Detlef Zacharias, Ines Bürer, Manuela Heidekrüger, Sebastian Krebs, Sascha Mager, Kathrin Krebs, Lisa Teichgräber, Anja Toleikis, Gotthard Heberle, Michael Schmitt, Anita Kiefl, Harald Krebs, Reiner Krinn, Jörg Schuhmann, Mark Weyer, Jana Woytkowska, Jürgen Mößner, Marion Fritz, Klaus Fleig, Johanna Elsässer, Cornelia Appel-Effinger, Brita Krebs, Martin Toleikis, Walter Erchinger, Joachim Schaaf, Karin Hauger, Klaus Frick und Isolde Frick (kd).