Brigachtal Jahresrückblick: Mit dem Blick in Richtung Zukunft

Die Gemeinde Brigachtal investiert in große Projekte, weil die Zeit dafür gerade günstig ist

Was für den Sparer eine Last ist, kann für die Kommunen zu einer echten Erleichterung werden. Sie kommen an besonders günstige Kredite, viele Gemeinden investieren gerade deshalb fleißig in große Projekte. Ein Beispiel ist die Gemeinde Brigachtal. An vielen Stellschrauben hat die Gemeindeverwaltung in diesem Jahr gedreht, um die Infrastruktur strikt in Richtung Zukunft auszurichten.

Dabei werden Alt und Jung gleichermaßen berücksichtigt. Die neue Kindertagesstätte Froschberg mit einer Investitionssumme von zwei Millionen Euro auf der einen Seite, das neue Seniorenzentrum für vier Millionen Euro auf der anderen. Zudem die Ortskernsanierung des Ortsteils Überauchen, bei dem bis zu 6 Millionen Euro fließen sollen. Gerade hier wird sich in naher Zukunft sehr viel verändern. Derzeit läuft ein Planungswettbewerb, bei dem sehr viele Ideen darüber ausgearbeitet werden, wie sich das Gesicht Überauchens verändern wird. Hinzu kommt die Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung, die Brigachtal vor die Aufgabe stellte, zwei neue Unterkünfte zu bauen. Ein drittes Gebäude, das zwischenzeitlich optional im Raum stand, ist zunächst kein Thema mehr. All diese Summen sind abzüglich der Zuschüsse aus diversen Fördermaßnahmen zu verstehen.

Für den Bürgermeister Michael Schmitt ist klar, dass gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für all diese Maßnahmen ist. Dafür nimmt die Gemeinde auch neue Kredite auf, nachdem sie zum Jahresbeginn 2016, zum ersten Mal seit Jahrzehnten, für eine Momentaufnahme schuldenfrei war. Trotzdem, so der Bürgermeister, sei dieses Geld gut angelegt. Weil die Projekte die Infrakstruktur verbessern und in die Zukunft ausgerichtet sind. Beispielsweise wird sich das Seniorenzentrum irgendwann auch bezahlt machen, wenn es angenommen wird. Man verfolge auch einen Plan, der auf viele Jahre angelegt ist.

Diese Investitionsphase wird sich noch etwas länger ziehen, weil die genannten Projekte teilweise noch laufen und stets neue hinzukommen. Zu nennen wäre da etwa die Umsetzung der Gemeindeentwicklungsstudie, die die Zukunft Brigachtal vor allem in der Erweiterung auf östlicher Seite sieht oder die Ortsumfahrung, an der in Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen, dem Landkreis und dem Land Baden-Württemberg bereits gearbeitet wird.

Neben dieser Ortsumfahrung, die laut einem Gutachten für sinnvoll erachtet wird, liegt ein Schwerpunkt in den kommenden Jahren etwa auch darauf, stetig für neue Wohnbauplätze sorgen. Denn diese sind in Brigachtal besonders begehrt, es gibt einen dauerhaften Nachfrageüberschuss. Der Bürgermeister blickt optmistisch voraus. "Ich bin zuversichtlich, dass wir uns als dynamische, attraktive Gemeinde Brigachtal auf den richtigen Weg machen und die Früchte auch in Zukunft ernten werden."