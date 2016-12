vor 7 Stunden Patrick Ganter Exklusiv Brigachtal Jahresinterview: Brigachtaler Bürgermeister über die Herausforderung der Großprojekte

Michael Schmitt spricht im Jahresinterview darüber, warum seine Gemeinde so fleißig in die Zukunft investiert und dafür auch neue Schulden in Kauf nimmt