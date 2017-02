Brigachtal In Überauchen sind die Wikinger los

Viele Tanzgruppen haben beim traditionellen Ball des SV Überauchen für Stimmung gesorgt. Auch die Gastgeber selbst standen natürlich auf der Bühne.

Zu einer regelrechten Tanzfeier wurde der traditionelle Fastnachtsball des Sportvereins Überauchen. Die Sportler hatten unter dem Motto "Wikinger beim SVÜ" in die Festhalle geladen und präsentierten ein unterhaltsames Programm, bestehend aus eigenen Tanzgruppen und Gruppen aus Villingen, Schwenningen und Bad Dürrheim. Durch das gut zweieinhalbstündige Programm führten Martin Ritzmann und Jonas Klocker, die als Wikinger Olaf und Björn für den einen oder anderen Lacher sorgten. Da spielte es dann auch keine Rolle, dass das Motto von den Tanzgruppen anscheinend eher als Vorschlag gesehen wurde, an das sich wenige hielten.

Den Auftakt gaben die Project Hip Dancers unter der Leitung von Ann-Kathrin Wolf. Die jungen Tänzerinnen sorgten schon zu Beginn des Balls für die richtige Stimmung. Ebenso unterhaltsam erwies sich der Bienentanz des Radsportvereins Klengen. In ihren schwarz-gelben Kostümen bewiesen die Radler nicht nur, dass sie die Balance auf einem Einrad halten, sondern auch, dass auch Radfahrer tanzen können. Mit gleich zwei Gruppen beteiligten sich die Gym Dance Teenies unter der Regie von Nina und Cynthia Bull an dem Wikingerball. Sportlich wurde es auch beim Auftritt der Teenie-Garde der Narrenzunft Brigachtal, die sich vom Boxer-Film Rocky inspirieren ließen und eine gelungene Mischung aus Boxkampf und Tanz auf die Bühne brachten. Heiß her ging es auch bei den Damen der Narrenzunft Hochemmingen, die für mächtig Stimmung sorgten. Als echte Piratenbräute fegten sie mit ihren gekonnten Tanzschritten über die Bühne. Von den Neulingen ging es über zu den No Names aus Villingen, die bereits in der Vergangenheit oft in Überauchen zu Gast waren.

Und auch dieses Mal konnte die Tanzgruppe unter der Leitung von Iris Hirsch mit einer ausgefallenen Choreografie überzeugen. Ihnen folgten die Jungs der A-Jugend des FC Brigachtal, die in bester Boygroup-Manier und mit Konfettikanone für Begeisterung sorgten. Darauf konnte dann das große Finale des Abends aufbauen, an dem die Aktiven des SVÜ selbst zeigen konnten, was es heißt, das Tanzbein zu schwingen. Mit ihren langen Bärten und gehörnten Helmen verließen die tanzenden Krieger sogar die Bühne und mischten sich unter das Publikum, das es dann nicht mehr auf den Stühlen hielt.