Brigachtal In Brigachtal werden die Krippen-Figuren lebendig

Die Kirchengemeinde inzeniert ein tolles Krippenspiel in der Allerheiligenkirche

Für viele Gläubige gehört der Kirchenbesuch an Heiligabend zum Fest. Und vielerorts werden in den gut besuchten Gotteshäuern mitunter schöne Krippenspiele aufgeführt. Auch in Brigachtal erfreuen sie sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Auch in diesem Jahr wird dort die Geschichte, so wie sie in der Bibel steht, nacherzählt. Der SÜDKURIER beobachtete die Generalprobe.

Eilig streben zahlreiche Kinder in Richtung Allerheiligenkirche, wo die letzte Probe auf dem Programm steht. Gezeigt wird das Krippenspiel am heutigen Heiligabend ab 16 Uhr in der Allerheiligenkirche, dem einzigen Gottesdienst an Heiligabend in Brigachtal. Neben dem Schauspiel, auf das sich gut 40 Brigachtaler Kindergarten- und Schulkinder schon seit einiger Zeit akribisch vorbereiten, hat ein Krippenspiel auch eine durchaus ernsthafte Bedeutung. Dass die Weihnachtsgeschichte heutzutage aktueller denn je ist, verdeutlicht Gemeindereferentin und Organisatorin Ursula Kohler: "Eigentlich waren Maria und Josef die ersten bekannten Flüchtlinge, denn auch sie hatten Schwierigkeiten, eine Bleibe zu finden", so Kohler am Rande der Proben.

In diesem Jahr hat sich die Gemeindereferentin was Besonderes einfallen lassen. Die Egli-Figuren, die in diesem Jahr das Kripple in der Allerheiligenkirche zieren, haben sie inspiriert, Krippenfiguren einfach lebendig werden zu lassen und die Geburt Jesu auf diese Weise zu erzählen. Um möglichst vielen Kindern einen weihnachtlichen Auftritt zu ermöglichen, wird nicht unbedingt die klassische Weihnachtsgeschichte nacherzählt, sondern es gibt immer eine kleine Geschichte Drumherum, wie Kohler berichtet.

Dieses Jahr ist es nun so, dass einige Kinder zu Beginn der Erzählung noch unbewegliche Krippenfiguren sind und steif und leblos vor dem Altar stehen. Dann kommt eine Mutter mit der kleinen Lisa, dargestellt von Luisa Obergfell, in die Kirche und trifft dort die Gemeindereferentin. Mutter und Referentin verplaudern sich und plötzlich sind alle Kirchentüren verriegelt und Lisa bleibt mit den Krippenfiguren allein zurück. Plötzlich werden die unbeweglichen (Egli)-Figuren lebendig. Sie erzählen ihre eigene Geschichte, von Maria, Josef und natürlich dem Jesuskind – und Lisa lauscht gebannt den zum Leben erwachten Figuren.

Auch wenn noch nicht alles perfekt sitzt: die Kinder sind bei der Hauptprobe mit Feuereifer bei der Sache und können ihre Texte schon ganz gut auswendig. Auch die Kostüme müssen nochmals angepasst werden. In diesem Jahr ist neben der Gemeindereferentin auch Hobby-Regisseur Rico Knothe mit dabei und gibt, wenn notwendig, Regieanweisungen. Mit der einheimischen Instrumental-Gruppe und den Musikern Birgit Käfer, Katharina Hirt, Lucia Hirt, Andrea Rold und Jochen Grenzdörffer werden das Krippenspiel und der Wortgottesdienst mit vielen schönen Weihnachtsliedern umrahmt. Es soll eine heitere Einstimmung auf Weihnachten werden. Das abschließende Lied "Oh, du Fröhliche" unterstreicht dieses Vorhaben vortrefflich.



Krippenspiele

Schon im 10. Jahrhundert gab es das Krippenspiel am Altar um Maria, Josef und das Christuskind. Auch die Verkündigung der Geburt Christi den Hirten und die Huldigung des Kindes durch die Heiligen Drei Könige (Dreikönigsspiel) wurden mitunter dramatisch dargestellt. Daraus entstanden im 12. Jahrhundert die Weihnachtsspiele. Aus dem 13. Jahrhundert ist das Weihnachtsspiel aus Benediktbeuern in lateinischer Sprache bekannt. Um das Jahr 1223 soll Franz von Assisi mit lebenden Tieren und Menschen das Weihnachtsgeschehen und die Darstellung der drei heiligen Könige erzählt haben. In unseren Breitengraden gilt Österreich als Vorreiter. Um 1650 gab es dort schon Krippenspiele. In der Steiermark und in Kärnten wurde ein so genanntes Stubenspiel geboten, was heißen soll, dass in der guten Stube die Weihnachtsgeschichte aufgeführt wurde (kd).