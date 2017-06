Brigachtal In Brigachtal fahren bald wieder die Unimogs

Auf einen Kaffee mit Richard Koch. Der Vorsitzender der Unimog-Regionalgruppe Schwarzwald-Baar spricht über die Entwicklung des Gefährts und das Unimogtreffen in Brigachtal.

Herr Koch, Sie sind seit 2008 Vorsitzender des Unimogclubs Gaggenau, der hier eine Regionalgruppe hat. Was hat sich seit Ihren Anfängen verändert und was haben Sie für Aufgaben?

Erstens wurden die Unimogtreffen statt wie früher in Grüningen, nach Brigachtal verlegt, wohin im dortigen Steinbruch seit Jahren Gäste von Nah und Fern kommen und dort den Unimog im Gelände erleben können. Heutzutage fießen die Informationen statt wie früher per Telefon, regelmäßig per Email sowie über die Internetseite. Meine Aufgaben sind zum Glück relativ übersichtlich, ich muss nur koordinieren. Die meisten Aufgaben und Veranstaltungen werden von verschiedenen Mitgliedern geplant und durchgeführt.

Was würden Sie in Zukunft gerne vereinstechnisch ändern?

Insbesondere wünsche ich mir noch mehr jungen Nachwuchs. Schön, dass einige unter 30-Jährige Mitglied sind und aktiv in unserem Verein mittun. Der Altersdurchschnitt liegt dennoch wohl bei über 50 Jahren.

Sie haben mit dem Unimog sicher viel erlebt. Was war das schönste Erlebnis?

Besonders schön war ein mehrtägiger Aufenthalt im Montafon. Dahin sind wir, die ganze Familie und ich, mitsamt dem Unimog und dem Wohnwagen gefahren.

Sie unternehmen also auch private Reisen. Wo möchten Sie unbedingt mal hin?

Neben dem erwähnten Montafon-Aufenthalt, waren wir schon in den Alpen, bis zur italienischen Grenze, in Niederbayern, so kurz vor der tschechischen Grenze sowie im Elsass. Außerdem haben wir eine große Anzahl an Touren im Schwarzwald, an den Bodensee und zum Kaiserstuhl unternommen. Ein bisschen träume ich davon einmal eine größere Reise beispielsweise Richtung Nizza oder an der Donau entlang zu fahren.

Gerade steht ein alter Feuerwehrunimog vor Ihrer Haustür. Was ist das für ein Fahrzeug?

Bei meinem Unimog handelt es sich um einen Unimog 404S mit Benzinmotor. Er lief einige Jahrzehnte im Schweizer Armee-Maschinenpark in Othmarsingen. Dieser Unimog ist auch in einem Buch, dass ich hier habe, aufgeführt. Das Fahrzeug hat nur 30 000 Kilometer auf der Uhr und ist zudem noch sehr gut erhalten. Es ist mein zweiter Unimog, den ersten habe ich verkauft. Und diesen habe ich kürzlich erworben, weil es für die augenblickliche Situation mein liebstes Fahrzeug ist. Er fährt deutlich schneller als der Vorgänger, man kann darin sogar übernachten. Es ist einfach ein wunderschöner Oldtimer mit einem tollen Sound. Die Faszination solcher Fahrzeuge liegt unter anderem darin, dass es das geländegängigste Rad-Fahrzeug der Welt ist, dass es seit 70 Jahren mit denselben technischen Raffinessen gebaut wird. Also die Details, die die Ingenieure 1948 dem ersten Unimog mitgaben, werden bis heute noch immer eingebaut.

Gibt es seltene Fahrzeuge? Was kostet so der teuerste Unimog?

Praktisch jeder Unimog ist ein Unikat. Zum Beispiel mein Feuerwehr-Unimog wurde so nur zwölf Mal gebaut. Natürlich gibt es noch eine Vielzahl von Exoten, das würde hier den Rahmen sprengen. Heute kostet ein Unimog so um die 125 000 Euro. Es gibt aber auch Varianten mit Um- und Ausbauten, die bei weit über 500 000 Euro liegen.

Kommen wir zum zweitägigen Unimogtreffen, das Ende Juni im Steinbruch stattfindet. Was planen Sie?

Unter anderem wird das technische Hilfswerk Vorführungen zum Thema Fahrzeugbergung machen, es werden Oldtimer Kettensägen vorgestellt, natürlich zeigen wir 100 bis 150 verschiedene Fahrzeuge, teilweise hautnah im Geländeeinsatz, teilweise mit Anbaugeräten, was sowieso eine der Stärken des Unimogs ist. Firma Scheuerle wurde eingeladen, die dort wahrscheinlich einen Schwerlasttransporter mit vielen Achsen und elektrischem Antrieb vorführen wird. Für den Gastro-Bereich steht wieder die große Halle am Eingangsbereich des Steinbruchs zur Verfügung. Einige Händler bieten in einem kleinen Flohmarkt sicher wieder rare Ersatzteile für den Unimog diverser Klassen an. Besucher bekommen wie immer die Gelegenheit, mal im Gelände mitzufahren.

Und woher erwarten Sie die Gäste und wie viele erwarten Sie?

Gäste erwarten wir aus der Schweiz und aus ganz Baden-Württemberg, aber auch aus Bayern, Hessen, Frankreich und Holland werden sicher wieder Gäste vertreten sein. Je nach Wetter könnten an den beiden Tagen schon an die 2000 Besucher kommen.

Was macht für Sie den Reiz eines solchen Treffens aus?

Insbesondere das Treffen mit anderen Unimog-Begeisterten. Der Erfahrungsaustausch, die freundschaftlichen Gespräche am Lagerfeuer. Einfach die Atmosphäre. In der Unimog-Szene finden sich interessanterweise alle Berufe, alle Altersklassen, allerdings deutlich mehr Männer als Frauen.

Was wird aus Ihrer Sicht der Höhepunkt des Treffens sein?

Die Vorführungen des THW finden zum ersten Mal statt und der Schwerlasttransporter von Scheuerle ist ebenfalls erstmalig hier zu sehen. Ansonsten freue ich mich über das Treffen der vielen Freunde aus der Unimog-Szene.

Zur Person

Richard Koch ist 53 Jahre alt und wohnt in Donaueschingen. Koch arbeitet als selbständiger Finanzberater. Sein großes Hobby ist der Unimog. Seit 2008 ist er Vorsitzender des Unimog-Clubs Gaggenau, Regionalgruppe Schwarzwald-Baar. Unter seine Amtszeit fiel der Wechsel der Treffen nach Brigachtal. Die Regionalgruppe wurde vorher vom Grüninger Hans Berger geführt. In Grüningen gab es in den 1990er Jahren die ersten Unimog-Regionaltreffen. Schon damals kamen die Gäste von weither. Neben solchen Treffen veranstaltet der Verein auch Ausfahrten sowie Unimog- und Schraubertreffen. (kd)