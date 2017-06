Brigachtal Ideen für neue Ortsmitte in Überauchen

Die Ausstellung zum Wettbewerb kann bis zum 28. Juli besucht werden.

Der Planungswettbewerb Ortsmitte, mit dem die zukünftige Gestaltung des Überauchener Ortskern gefunden werden sollte, ist abschlossen. Ein Trio bestehend aus Johannes Göpel (Freiraumwerkstadt), Bernhard Storz (Storz-Achitekturbüro) und Bernd Fahle (FSP-Städteplanung) wurde am Ende von einer unabhängigen Jury mit dem ersten Platz ausgezeichnet. Die Arbeiten können nun in einer Ausstellung betrachtet werden.

Michael Glück, Vorsitzender der Jury und freier Landschaftsarchitekt, begründete die Entscheidung damit, das den Planern eine klare und hochwertige Arbeit gelungen sei. Das zentrale Element des Entwurfs sei der Neubau eines hölzernen Dorfhauses beim Hirt-Areal, das als so genanntes Langhaus konzipiert sei. Mit diesem Vorschlag sei es in ganz besonderer Weise gelungen, einen neuen und anziehenden Dorfmittelpunkt zu schaffen, der die Bewohner zu verweilen einlade, sagte Glück.

"Nicht nur sie kommen, bei den heutigen Temperaturen im Rathaussaal ins Schwitzen, auch wir haben bei unserer Entscheidung ganz schön geschwitzt", scherzte Architekt Glück. Das Gremium habe einen ganz Tag lang beraten. In mehreren Durchgängen seien die Vorschläge im Detail betrachtet worden. Am Ende haben sich jedoch vier besonders attraktive Vorschläge heraus kristallisiert, erklärte Glück. Die Entscheidung sei der Jury, die aus mehreren Architekten und Landschaftsplanern bestand, also nicht leicht gefallen. Denn immerhin zehn teils völlig unterschiedliche Arbeiten wurden eingereicht.

Zur Ausstellungseröffnung konnte Bürgermeister Michael Schmitt zahlreiche Gäste, Bürger und Gemeinderäte begrüßen. Aber auch Architekten und Städteplaner waren anwesend. "Wir hatten einige elegante und hochwertige Arbeiten im Wettbewerb und können uns freuen, für den Ortskern Überauche nun eine sicherlich gute Lösung gefunden zu haben", sagte Schmitt. Die Kernfrage, wie es zu schaffen sei, die Kindertagesstätte im Ortskern zu integrieren, stellte Schmitt ebenfalls. In diesem Zusammenhang gab es bereits erste Stimmen: So begrüßte Brigitte Willmann, Leiterin der Kita Bondelbach eine zentralere Lage. Auch der Gemeinderat Josef Vogt hält einen Standort im Ortskern für günstig. Nur so könne man letztendlich die Dorfmitte mit Leben füllen, sagte er.

Einen interessanten Plan, der am Ende den dritten Platz belegte, steuerte das Landschafts-Architekturbüro Martin Kuberczyk aus Unterkirnach bei. Hier stehe eine neue "grüne Mitte" im Vordergrund, erläuterte Glück bei der Vorstellung der Preisträger. Auch der zweite Platz wurde als durchaus innovativ betrachtet. Dort sei ein Dorfweiher in zentraler Lage vorgesehen. Allerdings konnten sich nicht alle Anwesenden mit einem See im Ortskern anfreunden.

Eines hatten alle Pläne jedoch gemeinsam: Im Dreiangel, zwischen Mehrzweckhalle, Museum und dem Kranz- und Hirschen-Areal soll für den Dorfbewohner eine Stätte der Begegnung entstehen, um dort eine Kommunikationsfläche für den gegenseitigen Austausch zu haben. Mit dem Wettbewerb habe man die planerischen Leitplanken für die Neugestaltung der zentralen Ortsmitte nun gesetzt. Welcher Vorschlag am Ende tatsächlich umgesetzt werde, werde sich noch zeigen, meinte der Hauptamtsleiter Martin Weißhaar. Die Gemeinde habe mit dem Wettbewerb nun eine städtebauliche Idee erhalten. Diese gelte es nun weiterzuentwickeln und per Rahmenplan der Realisierung zuzuführen. Als sicher gilt in jedem Fall, dass die Ortskernsanierung in Überauchen ein Mammutprojekt darstellt, das die Gemeinde in den nächsten Jahren noch kräftig beschäftigen werde.

Die Ausstellung

Die Ausstellung "Sanierung, Ortskern, Überauchen" ist im Brigachtaler Rathaus während der Öffnungszeiten noch bis zum 28. Juli zu sehen. (kd)