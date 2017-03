Brigachtal Hochseilgarten der LTG: Ein Nachmittag für den Nachwuchs

Leichtathletik- und Turnergemeinschaft (LTG) bietet Parcours an. 100 Kinder kommen gerne.

Klettern, Balancieren oder an einem großen Tau schaukeln: Jede Menge Herausforderungen und vor allem viel Spaß hatten die Kinder aus Brigachtal und Umgebung beim Spiel- und Sportnachmittag "Ran an die Geräte", den die Leichtathletik- und Turnergemeinschaft (LTG) auch in diesem Jahr anbot.

Kinder ab vier Jahren konnten dabei spielerisch in Koordination und Motorik geschult werden. "Ganz automatisch entwickelten die Kinder aus dem eigenen Körpergefühl heraus Strategien, wie sie Hindernisse am besten bewältigen können", berichtet LTG-Vorsitzende Brita Krebs, die diese Veranstaltung seit Jahren organisiert. "Der Parcours ist dieses Jahr einem Hochseilklettergarten nachempfunden", berichtet Krebs weiter. Für die Kinder sei es am besten, wenn sie einfach einmal ungezwungen alles ausprobieren können, ganz für sich selbst, allerdings unter dem geschulten Auge der Übungsleiter und Nachwuchstrainer, die, falls nötig, Hilfestellung und Tipps gaben. Um dem Nachwuchs den Einstieg zu erleichtern, schafft der Verein regelmäßig solche Angebote, bei denen auch Nichtmitglieder den Turn-Sport ausprobieren können.

Alle zwei Jahre findet der beliebte Schnuppertag für Kinder und Eltern statt. Über 100 Kinder waren es auch diesmal. Sieben Übungsleiter und mehrere junge Nachwuchstrainer standen an den Stationen bereit. Im Foyer der Kirchdorfer Halle gab Verpflegung. Die Einnahmen des Nachmittags kommen den Jugendlichen des Vereins zu Gute.