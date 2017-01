Brigachtal Hans Bosch gewinnt Dreikönigs-Cego

Martin Schneckenburger ist mit 93 Jahren ältester Teilnehmer. Alle Tische beim Turnier in Klengen belegt

Brigachtal (kd) Alle Jahre wieder wird im Klengener Vereinsheim ein Dreikönigsturnier im Cego ausgetragen. So auch in diesem Jahr. Erstmals wurde unter den Farben des neu gegründeten FC Brigachtal am Dreikönigstag ein zünftiges Cego gedroschen. "Wir hatten diesmal mit 36 Teilnehmern sogar eine besonders hohe Beteiligung", berichtet Cheforganisator Olaf Faller. Denn alle neun Tische waren bei der 44. Auflage belegt.

Die Konkurrenz war ganz schön hart und kam überwiegend aus Brigachtal. Aber auch aus dem Umland hatten sich Spieler um die Cego-Krone beworben. So war auch wieder der Vorjahressieger Franz Trenkle aus Mundelfingen dabei. Am Ende belegte er mit 705 Punkten diesmal den dritten Platz. Da sah man aber auch einige altbekannte Teilnehmer, die jedes Jahr mit dabei sind. Dazu gehören die Hirts oder auch die Boschs. Am besten machte es Hans Bosch, der mit 850 Punkten einen überlegenen Sieg einfuhr. Auch FC-Kirchdorf-Urgestein Martin Schneckenburger, mit 93 Jahren ältester Spieler, ließ es sich nicht nehmen, dabei zu sein.

Gestartet wurde das Turnier nach einer kurzen Aufwärmrunde. Im Anschluss wurde die Zusammensetzung der einzelnen Tische mit jeweils vier Spielern per Los entschieden. Dann konnte es losgehen. Zunächst wurden die insgesamt 54 Karten vom Kartengeber gut durchgemischt, um anschließend König, Dame, Reiter und Bube in den vier Farben sowie die 22 Trümpfe – Zahlkarten – an die Mitspieler auszuteilen.

Wer die höchsten Trümpfe, wie den Gstieß oder den Mund auf die Hand bekam, war natürlich erst einmal froh, hatte aber noch lange nicht gewonnen. Denn das typisch badische Kartenspiel ist recht tückisch, man kann auch mit allen Trümpfen auf der Hand verlieren. Ein besonders gutes Blatt hatte auch immer wieder Franz Strobel, der am Ende mit 800 Punkten Zweiter wurde.

"Besonders lobenswert waren die entspannte Atmosphäre und der gute Umgang untereinander. Alle haben zwar hart aber fair um den Tagessieg gekämpft", sagte Faller bei der abschließenden Siegerehrung.