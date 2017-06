VS-Brigachtal Grundschüler am Limit: 732 Kilometer, 1831 Runden, 3180 Euro

Grundschüler am Limit: 732 Kilometer, 1831 Runden, 3180 Euro

Einmal von Brigachtal nach Berlin – so weit sind die Brigachtaler Grundschüler beim Sponsorenlauf im Mai zusammengerechnet gelaufen. Eine Wahnsinnsleistung der Erst- bis Viertklässler.

Mit 732 Kilometern beziehungsweise 1831 Runden sammelten die Schüler 3180 Euro. Jeweils ein Drittel wurden an den Verein "Bunter Kreis – Leben geben", Liso Tanzania und an den Förderverein der Schule gespendet. Die Klassen mit den meist gelaufenen Runden erhielten einen Pokal. So gewann, vorne von links, die 4a für 20,26 gelaufene Runden (Emilia Lehberger, Ana Pinto-Grangler), die 1a für 5,2 Runden (Mia Axt und Rabea Dering) und die 3b für 11,5 Runden (Liv Straub und Jonas Hässler) einen Preis. Die besten Läufer waren die Viertklässler Jonas Fleig und Zoe Bartler mit 28 Runden. Sportlehrer Arnd Geiger (hinten), Benjamin Zirnstein von Liso Tanzania, Christine Gerber vom Förderverein und Alexandra Willmann und Christina Aschenbrenner vom Verein "Bunter Kreis – Leben geben" bedankten sich bei den Schülern für ihr Engagement. Bild: Anna Burai