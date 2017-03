Brigachtal Großer Ansturm auf gebrauchte Waren

Bei der 35. Brigachtaler Tauschbörse in Überauchen ist schnell alles vergriffen. Viele Artikel sind im Angebot.

Einen regelrechten Ansturm auf gebrauchte Waren gab es am vergangenen Samstagnachmittag in der Überauchener Mehrzweckhalle. Im Nu waren alle Waren vergriffen. Bereits lange vor 13 Uhr bildeten sich auf dem Vorplatz der Halle lange Warteschlangen.

Als sich die Türen dann öffneten, stürmten Tauschwütige in die Halle, wo die Waren auf Tischen ausgelegt waren und reißenden Absatz fanden. Dort war so ziemlich alles zu finden, was das Herz begehrt. Viele Haushaltsartikel, Gläser, Geschirr, gebrauchstüchtige Küchengeräte, aber auch Elektroartikel, Kleidung und zahllose Bücher. Wer noch nach der guten alten Vinyl-Schallplatte Ausschau hielt, wurde garantiert fündig.

Fast jeder nahm Nützliches oder auch weniger nützliches mit nach Hause. "Wir sind jedes Mal überrascht, was die Leute so alles nicht mehr gebrauchen können und hier abliefern", sagte Sabine Schrenk vom Akkordeonverein. Auch zufriedene Besucher sah man: "Neben den Waren freue ich mich immer Bekannte zu treffen", sagte Christa Laufer. Iris Weißer vom Sozialverband Caritas findet es ganz toll, gerade für geflüchtete Menschen, dass sie hier Dinge finden, die sie kostenlos mitnehmen können. Nach einer Stunde war nur noch ein kleines Häufchen Schrott übrig. Dieser wurde dann durch das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises entsorgt, das mit dem Brigachtaler Akkordeonverein die Tausch-Veranstaltung bereits seit vielen Jahren organisiert.