Brigachtal Gesunder Menschenverstand hilft auch bei der Feuerwehr

Auf einen Kaffee mit dem Brigachtaler Feuerwehr-Kommandant Sascha Eichkorn. Der 39-jährige Spross einer alten Kirchdorf Feuerwehr-Familie spricht über aktuelle Entwicklungen

Herr Eichkorn, Sie sind seit vielen Jahren in der Brigachtaler Feuerwehr aktiv. Wie kamen Sie zu diesem Hobby?

Die Feuerwehr begleitet mich schon von Beginn an, da sowohl mein Vater als auch zwei meiner Onkels aktive Mitglieder sind. Auch findet bereits seit Jahrzehnten der Jahresausflug der Abteilung Kirchdorf immer Anfang Oktober statt. Da hab ich Geburtstag und so konnte ich seit frühester Kindheit unzählige meiner Geburtstage im Rahmen der Feuerwehr feiern.

Dann haben sie ja früh Einblicke gewonnen. Was macht aus ihrer Sicht die Feuerwehr für junge Menschen attraktiv?

Die Feuerwehr bietet jungen Menschen die Chance, sich fest in einer Gemeinschaft zu verankern. Hier findet ein Jugendlicher einen festen Platz unter Kameraden und lernt viele wichtige Dinge wie Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft, auf die es im späteren Leben ja auch ankommen wird. Eine wesentliche Botschaft lautet, sei aktiv in der Gruppe.

Was muss man mitbringen, um ein guter Feuerwehrmann zu werden?

Die Grundidee der freiwilligen Feuerwehren basiert auf dem Gedanken, dass die Bürger früher ihr Schicksal im Kampf gegen verheerende Brandereignisse selbst in die Hand nahmen. Entsprechend stand und steht die Feuerwehr auch traditionell für die breite Masse der Bürger, die sich selbst aktiv engagieren. Geeignet ist grundsätzlich jeder, der die Bereitschaft hat, sich einzubringen. An passenden Aufgaben mangelt es bei der Feuerwehr mit Sicherheit nicht. Ich möchte jedoch nicht den Eindruck erwecken, dass die Feuerwehr nur von perfekt ausgebildeten Spezialisten getragen wird.

Denken sie, dass Vereinsarbeit auch in zehn Jahren noch so funktioniert, wie heute? Da sehe ich die momentanen Entwicklungen mit sehr gemischten Gefühlen. Der Trend zu einer eher passiven Haltung ist bei einigen Mitbürgern nicht zu verleugnen. Feuerwehr heißt aber nicht, die anderen sollen helfen – das geht jeden was an! Wir als Feuerwehr müssen lernen, noch offener zu sein und noch aktiver, um Mitglieder zu werben. Optimistisch stimmt mich allerdings das Engagement unserer Jugendfeuerwehr. Sobald es gelingt, sie einmal vom Gesamtpaket Feuerwehr zu überzeugen, steht einer langjährigen Mitgliedschaft meist nichts im Wege. Die Nachwuchsförderung liegt mir sehr am Herzen.

Wie ist die allgemeine Entwicklung der Feuerwehren?

Ich möchte nicht in den allgemeinen Tenor einschwenken, der sich über lange Ausbildungszeiten, komplexe Vorschriften, stressige Dienstzeiten oder mangelnde Wertschätzung von Arbeitgebern beklagt. Das Feuerwehrwesen im Allgemeinen muss auf vielen Ebenen einfach auch mal wieder normal agieren. Der viel beschworene gesunde Menschenverstand hilft auch beim Feuerwehrwesens. Für Brigachtal selber bin ich hochzufrieden. Wir haben uns in den letzten Jahren zu einer tollen Gemeinschaft entwickelt. Hierzu haben viele ihren Beitrag geleistet. Auch meinen Amtsvorgängern und der Gemeindeverwaltung gebührt ein besonderer Dank.

Und was haben Sie in ihrer Amtszeit geändert beziehungsweise neu auf die Beine gestellt?

In der Anfangsphase meiner Amtszeit lag ein wesentlicher Schwerpunkt auf dem Beschaffungswesen. So galt es einen Mannschaftswagen anzuschaffen sowie begonnene Vorgänge zu Ende zu bringen. Altersbedingt gilt es eine ganze Generation an Führungskräften mittelfristig zu ersetzen. Aktuell läuft eine neuerliche Fahrzeugersatzbeschaffung mit Zieltermin Herbst 2018, was der erste wesentliche Schritt in unserem zukünftigen Fahrzeugkonzept sein wird. Daran anschließen wird sich das große Dreifach-Jubiläum, geplant für Ende Juni 2019 sowie die finale Zusammenführung aller Abteilungen zu einer Gesamtwehr.

Dann ist Ihnen eine Reorganisation besonders wichtig?

Das kann man so sagen, ich habe mehrfach betont, dass die Umstrukturierung der Feuerwehr Brigachtal in 2019 mein persönlicher Gradmesser dafür sein wird, wie erfolgreich meine Amtszeit war oder eben nicht. Es geht hierbei darum, der faktischen Wirklichkeit Tribut zu zollen und die Abteilungen entsprechend in eine Gesamtwehr zu überführen. Da man sich vorstellen kann, dass dieser Prozess naturgemäß von vielen weichen Faktoren abhängig sein wird und eben nicht durch Sachargumente geführt werden kann, sehe ich hierbei eine zentrale Aufgabe für mich als Kommandant. Es wird darum gehen, meine Position hier entsprechend zielgerichtet einzusetzen und eine möglichst breite Front an Zustimmung der Beteiligten aufzubauen. Ich bin da aber sehr zuversichtlich.

Haben Sie eigentlich viele Helfer, die Sie bei ihrer Arbeit unterstützen?

Selbstverständlich habe ich zahlreiche Unterstützer. Genau das zeichnet uns ja auch aus. Egal ob in der reinen Feuerwehrarbeit, innerhalb der Gremien, der Jugendarbeit, oder auch im Bereich von Fest- und Ausflugsaktivitäten. Die Feuerwehrleute in Brigachtal sind in jeder Hinsicht vorbildlich, was ihre Zuverlässigkeit betrifft. Dennoch bleibt natürlich viel Arbeit übrig.

Was wäre aus ihrer Sicht noch eine notwendige Neuerung im Feuerwehrwesen?

Es wird spannend mit anzusehen, wie die Kommunen auf die sich abzeichnenden Veränderungen der kommenden Jahrzehnte hinsichtlich Mitgliederstärke und Einsatzbereitschaft reagieren. Themen wie überkommunale Stützpunktfeuerwehren werden früher oder später diskutiert werden müssen. Wir in Brigachtal sehen uns hierfür sowohl geografisch als auch technologisch gut ausgerichtet. Unsere Mannschaftsstärke ist zwar leicht fallend, aber im Kern doch sehr stabil. Aktuell hat man aber eher den Eindruck, dass das vorhandene Personal in vielen Kommunen mehr und mehr abdecken soll. Hier erwarte ich noch erhebliche Veränderungen.

Was bieten sie am Wochenende beim Tag der offenen Tür

Neben den bereits bekannten Aktivitäten wie Feuerwehrfahrten, Hüpfburg, oder Kinderschminken werden wir versuchen eine Übung vorzubereiten, die die Wirkung von heißem Brandrauch bei einem Wohnungsbrand aufzeigen soll. Die Vorbereitungen hierfür laufen auf Hochtouren. Ich bin selbst gespannt, ob meine Jungs das auch wie geplant hinbekommen. Aber ich bin zuversichtlich.

Haben Sie auch wieder Gäste?

Ja, in diesem Jahr wird Vöhrenbach und Schwenningen zum Thema Fahrzeuge aus dem Landkreis ausstellen. Der brandneue Gerätewagen Logistik GW-12 lässt erahnen, worauf unsere nächste Beschaffung hinauslaufen wird. Ebenfalls freuen wir uns auf die Kameraden vom Technischen Hilfswerk aus Villingen und deren Gerätschaften, die ihren Besuch ebenfalls zugesagt haben.

Was wird aus Ihrer Sicht die Hauptattraktionen werden?

Ich hoffe, die Übung zum Thema Brandrauch klappt, dann gibt das sicher eines der Highlights. Mindestens genauso wichtig ist mir aber die Übung der Jugendfeuerwehr. Vor all den Eltern und Freunden zu zeigen, was sie bereits zu leisten im Stand sind, ist für jeden Jugendfeuerwehrmann ein Höhepunkt im Kalenderjahr. Das gilt es entsprechend zu unterstützen und zu pflegen.

Sie sind seit einigen Jahren Kommandant. Was war aus Ihrer Sicht das kurioseste, was das traurigste Erlebnis?

Die traurigsten sind schnellgefunden, das sind natürlich die Einsätze, bei denen es Opfer zu beklagen galt. Kurios war eine Übung, bei welcher ein offenbar stillgelegtes Fahrzeug zur technischen Hilfeleistung angeboten wurde. Im Nachgang hat sich jedoch herausgestellt, dass dies mit dem eigentlichen Eigentümer so nicht abgesprochen war. Als dieser am Übungsabend entsetzt auf den Hof des Feuerwehrhauses gestürmt kam, war das Dach leider schon entfernt.

Zur Person

Sascha Eichkorn (39) ist seit 2011 Kommandant der Feuerwehr Brigachtal. Zusätzlich zu seiner Funktion bei den Brandschützern war er im vergangenen Jahr erstmals als Mitorganisator des Brigachtaler Dorffestes tätig. (kd)