Brigachtal Gesangverein öffnet seine Bühne: Mädchenband bei Traditionsabend

Harmonie bietet ein Konzert der Extraklasse. Das neue Konzert-Konzept überzeugt aus mehrerlei Gründen.

Brigachtal – Mit einem neuen Konzept präsentierte der Gesangverein Harmonie am Samstagabend sein diesjähriges Frühlingskonzert in völlig neuem Gewand. Einige Premieren, glänzend aufgelegte Chorsänger und Musiker, die von zwei Bühnen aus, ein abwechslungsreiches Programm boten – dazu eine gut gefüllte Kirchdorfer Festhalle, was will man mehr.

Der Aufwand hat sich also gelohnt. „Wir haben etwas ganz Neues auf die Beine gestellt“, kündigte die Vereinsvorsitzende Simone Wohlgemuth bereits bei der Begrüßung an. Und in der Tat, zu den musikalischen Gästen gehörte auch der Musikverein Brigachtal unter der Stabführung des Dirigenten Volker Rückert. „Das ist ein Novum in der fast 100-jährigen musikalischen Geschichte des Gesangvereins“, freute sich Wohlgemuth sichtlich.

Den Auftakt des Abends bot jedoch der Gesangverein Harmonie zusammen mit dem Gesangverein Kirnachklänge aus Oberkirnach. Beide Chöre stehen unter der engagierten Leitung von Marianne Kopp. Tolle Evergreens, wie „Ich war noch niemals in New York“, einer der bekanntesten Songs von Udo Jürgens oder „Tulpen aus Amsterdam“ zählten zum neunen Repertoire des Chores. Im Anschluss bot die Brigachtaler Oberstufenkapelle Blasmusik der Extraklasse. Mit hohem Blech und einigen Pauken bot das Stück „Festivus Fanfare“ einen strahlenden und imposanten Auftakt. Beim nächsten Stück, dem „Andante Religioso“ hat Komponist Thiemo Kraas, einen ganz zarten, musikalischen Charakter einfließen lassen.

Dann kündigte Ansagerin Desiree Klatt mit „Mount Everest“ das dritte Stück an. Ein Werk dem Komponist Rossano Galane eine atemberaubende, klangmalerische Note verlieh. Schließlich betraten die Voice Boys vom Villinger Sängerkreis unter der Leitung von Jonathan Föll die improvisierte Bühne im hinteren Bereich der Halle. Alle drei Titel wie „ Rock my soul“, „Hallelujah“ und „California Dreamin“ waren modern arrangiert und wurden in englischer Sprache vorgetragen.

Besonders viele Vorschuss-Lorbeeren hatte die neue Mädchen-Band Newcomer schon im Vorfeld erhalten. Die Premiere gelang: mit Titeln wie „Riptide“, „This is the life“, von Amy MacDonald oder Andreas Gabaliers Tophit, sangen sich Luna Bucher, Cheyenne Effinger und Celine Müller bei ihrem allerersten gemeinsamen Auftritt, rasch in die Herzen, auch des älteren Publikums. Nach der Pause war dann der Männergesangverein „Sängerkreis“ an der Reihe. Routiniert boten die 25 Sänger dann klassischen Chorgesang, wie ihn das Publikum seit vielen Jahren schätzt.

Die Villinger spannten mit Liedern wie „Abendfrieden“ oder „Ich glaube“ von Schubert bis Udo Jürgens einen weiten Bogen. „Nochmals nahm dann der hiesige Musikverein auf der Hauptbühne Platz. Mit „Ewige Liabi“, von Tom McAllen und „Mein bester Freund“, von Anton Rauch brillierten die Musiker. Schlager vom Feinsten bot der Gastgeber im zweiten Teil: Bekannte Hits wie „Jeder Tag ist eine Rose“, von der Schlagerkomponistin Irma Holder, „Ich wollte nie erwachsen sein“, dem Musikmärchen von Peter Maffay sowie „Ihr von Morgen“, von Udo Jürgens, erklangen. Zum Schluss boten die drei Chöre mit „Conquest of Paradise“ ein imposantes Schlussbild.

