Brigachtal Gemeinde Brigachtal legt ein grünes Sparbuch an

Das von der Gemeinde Brigachtal neu eingeführte Ökokonto ist eine Art grünes Sparbuch und soll die Eingriffe in die Natur künftig ausgleichen. Damit sind nicht zuletzt schnellere Umsetzungen von Bautätigkeiten möglich.

Der Brigachtaler Gemeinderat hat sich in der jüngsten Sitzung dafür ausgesprochen, ab sofort ein Ökokonto zu führen. Es wird künftig so etwas wie das grüne Sparbuch der Gemeinde. Mit diesem kann die Kommune ihre baulichen Eingriffe in die Natur ausgleichen. Das gelingt, wenn sie gewisse Flächen ökologisch aufwertet. Ein aktuelles Beispiel: Bei der Umsetzung des Neubaugebiets Bromenäcker wurden 125 000 Ökopunkte für 1,8 Hektar Fläche fällig.

Dieser Wert beziffert das Ausmaß des Eingriffs in die Natur. Einer einfachen Logik folgend ist es günstiger, auf einem Acker zu bauen, als auf ökologisch sehr wertvollem Grund. Landschaftsarchtiekt Horst Dietrich und der Agrarwissenschaftler Michael Hevart aus dem Büro Dietrich aus Freiburg erklärten in der Sitzung der Ratsmitglieder, mit welchen Maßnahmen Brigachtal sein Konto künftig füllen kann.

Über 2 Millionen Ökopunkte sollen die Maßnahmen einbringen

In einem Schaubild, das sie an die Wand warfen, zeigten sie ein Bild von Kirchdorf, Klengen und Überauchen aus dem Jahr 1845, darübergelegt haben sie die Umrisse des heutigen Brigachtals. Die Eingriffe des Menschen in die Natur werden sichtbar. Klengen und Kirchdorf sind zwischenzeitlich zusammengewachsen und auch für sich genommen erheblich größer geworden. Ähnliches gilt für Überauchen.

Rund 2,6 Millionen Ökopunkte sollen die Maßnahmen einbringen, die beide Experten in der Sitzung vorstellten. Diese Vorhaben umfassen zahlreiche Posten – etwa die Umwandlung einer sogenannten Fettwiese, die stark gedüngt und beansprucht wurde, in eine Magerwiese, auf der sich wieder mehr heimische Tier- und Pflanzenarten ansiedeln können. Die Auswahl und Pflege erfolgt auch in enger Absprache mit Landwirten. Die Gemeinde kostet das auf die nächsten 25 Jahre gerechnet rund 160 000 Euro.

Bürgermeister Michael Schmitt sieht in dem Ökokonto nur Vorteile. Die Richtlinien für notwendige ökologische Ausgleichsmaßnahmen seien in den letzten Jahren politisch verschärft worden. Durch das Konto könnten Baumaßnahmen künftig unkomplizierter umgesetzt werden. Heißt: Will die Gemeinde etwas bauen, muss sie nicht erst auf kompliziertem Weg nach Ausgleichsflächen suchen, sondern kann sich den entsprechenden Betrag vom Konto abbuchen lassen. Zudem werden die Punkte mit derzeit drei Prozent auch verzinst.

Sorge um Biogasanlagen

Etwas Kritik übte der Gemeinderat Ferdinand Ritzmann. Dieser Plan höre sich zwar gut an, trotzdem befürchte er, dass die Biogasanalagen in der Gemeinde Probleme bekommen und nicht mehr gefüllt werden könnten. „Man kann das alles nicht nur grün sehen“, sagte Ritzmann. Nach Auffassung von Horst Dietrich ein berechtigter Einwand. Ob es tatsächlich zum Problem werden wird, ist allerdings noch nicht zu sagen.

Theoretisch wäre auch möglich, die Punkte an andere Kommunen zu verkaufen. Ähnlich dem Handel mit CO2-Zertifikaten in der Wirtschaft. Dies sei, so sagt Patrick Lutz, stellvertretender Leiter des Bauamts, aber nicht das Ziel der Gemeinde. Aktuell habe man schließlich auch noch keine Punkte gesammelt. Vielmehr denkt Patrick Lutz an die Baumaßnahmen, die in Zukunft kommen könnten. Beispielsweise weitere Neubaugebiete oder auch die Ortsumfahrung.