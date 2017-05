Brigachtal Ganztagsbetreuung in allen Kindergärten möglich

Ganztagsbetreuung in allen Kindergärten möglich

Gemeinderat Brigachtal diskutiert Bedarfsplanung. Beiträge sollen erhöht werden. Punktlandung bei der Auslastung der 214 Plätze

Brigachtal – Wie akribisch die Gemeinde Brigachtal die Bedarfsplanung ihrer drei Kindertagesstätten vorantreibt, um ein umfassendes Betreuungsangebot sicher zu stellen, wurde in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung deutlich. So liegen für den Jahreswechsel 2017/2018 bereits die Bedarfszahlen vor.

Aktuell stehen in den drei Kindertagesstätten insgesamt 214 Plätze zur Verfügung. Davon sind 164 (Vorjahr 162) Plätze für über dreijährige Kinder sowie 50 (Vorjahr 46) Plätze für Kinder unter drei Jahren vorgesehen. Die Platzzahl ist somit um insgesamt sechs von 208 auf 214 Plätze gestiegen. Die Gebühren werden sich voraussichtlich um acht Prozentpunkte erhöhen, hieß es. Das letzte Wort sei jedoch noch nicht gesprochen, wie Bürgermeister Michael Schmitt ausdrücklich betonte.

Die Ganztagsbetreuung bei den Krippen konnte sogar ausgeweitet werden, was für die Nutzer natürlich erfreulich ist. Die Erweiterung beim Krippenangebot für die beiden Kindertagesstätten Bondelbach und Gaisberg segneten die Räte einstimmig ab. Bereits ab September 2017 können nun in allen drei Einrichtungen der Gemeinde Krippenplätze in Ganztagsform angeboten werden.

Mit Stand 1. März 2017 wurden in den Einrichtungen 182 Kinder betreut, womit über 85 Prozent der Plätze belegt sind. Wie Elke Obergfell vom Hauptamt in einer Präsentation verdeutlichte, zeichne sich bei der Kita-Auslastung damit eine Punktlandung ab. Es sei natürlich gut, dass es keine Leerstände gäbe, ergänzte Bürgermeister Schmitt. Allgemein wurde die gute Auslastung von den Räten als durchaus erfreulich bezeichnet.

Theo Effinger gab jedoch zu bedenken, dass man auch das geplante Bebauungsgebiet mit dem zu erwartenden Anstieg der Kinder zukünftig beachten müsse. Falls die Anmeldezahlen beispielsweise wegen Zuzug von Neubürgern über die Planzahlen hinaus steigen sollten, könne man jedoch auf etwaige Engpässe mit der Umwandlung einer Kleingruppe zur regulären Gruppe bei der Kita Gaisberg sowie durch die Einrichtung einer Kleingruppe der Kita Froschberg auch flexibel und bedarfsgerecht reagieren, sagte Obergfell.

Mit den 19 teilzeitbeschäftigten sowie 16 vollzeitbeschäftigten Erzieherinnen sei das Angebot der einzelnen Einrichtungen gut auf die Bedürfnisse aller Beteiligten abgestimmt. Der Zeitbedarf für konzeptionelle Entwicklungen, Organisation des laufenden Betriebes, Erstellung von Dienstplänen, Personalführung, Träger- und Elternarbeit oder anfallende Verwaltungstätigkeiten, habe sich jedoch in den vergangenen Jahren erhöht. Dem solle durch die erhöhte Freistellung der Leitung Rechnung getragen werden. Insgesamt ergibt sich eine Erhöhung um 0,6 Prozent.

Bauvorhaben Bondebach

Im Jahr 2013 wurde die Kindertagesstätte Bondelbach per Gemeinderatsbeschluss dauerhaft installiert. Derzeit werden dort drei Gruppen mit insgesamt 57 Kinder betreut. Die Entscheidung über die bauliche Zukunft der Kindertagesstätte Bondelbach ist jedoch derzeit noch völlig offen. Die Frage, ob eine Sanierung, Erweiterung oder ein kompletter Neubau der Kita erfolgen wird, wurde im Rahmen der Ortskernsanierung Überauchen im Zusammenhang mit dem laufenden Planungswettbewerb vorerst zurückgestellt. (kd)