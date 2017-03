Brigachtal Fotovoltaik-Anlage kommt auf das Seniorenheim

Strom wird in der Einrichtung selbst verbraucht. Anlage zahlt sich nach 20 Jahren aus.

Der Brigachtaler Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung dafür gestimmt, eine Solaranlage auf dem Dach des neuen Seniorenwohnheims zu installieren. Sowohl auf dem Haus Nord als auch auf den Haus Süd soll durch Fotovoltaik Strom gewonnen werden. Die Anlage kostet die Gemeinde rund 122 000 Euro. Die Amortisationszeit wird auf 20 Jahre berechnet. Der Strom soll von den Bewohnern selbst verbraucht werden, hierzu wird zudem ein Batterie-Zwischenspeicher angeschafft werden. In den weniger ertragreichen Zeiten, vor allem auch in den Wintermonaten, wird der Bedarf aus dem normalen Stromnetz gedeckt.

Durch eine Gesetzesänderung ist die Eigennutzung der Stromgewinnung aus Fotovoltaik wieder attraktiver geworden. Deshalb will die Gemeinde prüfen lassen, auf welchen anderen Gebäuden sich Investitionen lohnen könnten. In Betracht kommen demnach die Kita Gaisberg, das Werk- und Vereinshaus, das Schulgebäude, die Halle in Klengen, das Feuerwehrgerätehaus, eine Erweiterung der Anlage auf dem Rathaus, die Kita Froschberg und die Halle in Kirchdorf. Die Gebäude in Überauchen sind davon ausgenommen, weil dort derzeit die Ortskernsanierung läuft und deshalb noch nicht klar ist, was mit den gemeindeeigenen Gebäuden geplant ist.