Brigachtal Förderverein spendet Bücher und Spielsachen für die Schule

Der Förderverein der Grundschule spendet der Schule neue Bücher für die Bibliothek. Auch Spielsachen und Kopfhörer sind dabei.

In der Grundschule Brigachtal gibt es Neues für Leseratten und Sportsfreunde. Am Freitag spendete der Förderverein der Grundschule nagelneue Sachen an die Bücherei und das Spielehaus. So können die Kinder jetzt neue Stelzen, Softwurfscheiben, Moonhopper, Softfußbälle, Tischtennisbälle, Springseile, Kegel und Spielzeuge für den Sandkasten der Grundschule ausprobieren.

Die Schule mit Bewegungsprofil ist über die vielen Kartons, die mit Spielsachen bepackt sind, dankbar. "Es gab Sachen, die mit der Zeit ersetzt werden mussten", sagt Claudia Broghammer-Koch, Lehrerin und Verantwortliche für die Schulbücherei.

Am meisten freuen sich die Kinder über die neuen Bücher und Kopfhörer in der Bücherei. "So eine tolle Bücherei wie unsere haben wenige Schulen", sagt die Lehrerin. "Wenn die Kinder einen Bücherwunsch haben, dann können sie diesen auf einen Zettel schreiben und in einer Kiste sammeln", erklärt sie. Die meist gewünschten Bücher wurden daraufhin von den Spendengeldern des Fördervereins bestellt. In der Mittagspause können die Kinder nun mit neuen Sach-, Pferde- und Abenteuerbüchern wie Sheltie, Lola und Hexe Lilly in fremde Welten eintauchen.

Neu sind auch die bunten Kopfhörer. Die Bücherei bietet verschiedene Hörspiel- und Musikkassetten, die die Grundschüler anhören können. Die Vorgänger der neonfarbenen Kopfhörer seien nicht mehr besonders bequem gewesen. "Die Neuen sind voll cool. Die tun auch nicht so weh", sagt die Viertklässlerin Joana.

Das Geld für die Spielsachen und Bücher hat der Förderverein durch das Schulfest und den Sponsorenlauf eingenommen. "Beim Schulfest bieten die Kinder Mitmachaktionen. Nebenbei hat der Förderverein eine Losbude geführt und Cocktails verkauft", sagt Broghammer-Koch. Beim Sponsorenlauf im vergangenen Jahr konnten die Grundschüler sich Sponsoren suchen, die dann für jede laufende Runde gespendet haben. "Wir haben rund 3000 Euro eingenommen." Ein Drittel des Geldes sei anschließend an den Förderverein gegangen. Die anderen zwei wurden an den Verein Liso Tanzania und an den Bunten Kreis-Leben Geben gespendet.