vor 23 Stunden Klaus Dorer Brigachtal Figuren werden lebendig: Krippenspiel in Brigachtal füllt Kirche

So gut gefüllt sieht man die Brigachtaler Allerheiligenkirche eigentlich nur zu Weihnachten. Auch 2016 wurde vor vollen Reihen an Heiligabend ein Krippenspiel aufgeführt, das Gemeindereferentin Ursula Kohler und Regisseur Rico Knothe in Szene gesetzt hatten.

