Brigachtal Fastnachtseröffnung in Klengen mit neuem Chef

Markus Schultis ruft erstmals Fastnacht aus. Gut hundert Gäste waren bei dem Spektakel dabei.

Der Fasnetauftakt ist in Brigachtal längst zu einer ganz besonderen Tradition geworden: Beim Fastnachtsauftakt wird in Klengen immer die Narrenfigur aufgesetzt, die anzeigt, dass die fünfte Jahreszeit begonnen hat. Das ist seit vielen Jahren so. Doch neu ist nun der kommissarische Leiter der Narren, Markus Schultis. Im November folgte dieser auf Jürgen Häßler.

Erst seit wenigen Wochen ist er im Amt, seine Sache machte er trotzdem gut, so die weitläufige Meinung der Beobachter. Mit ein paar markanten Sätzen rief Schultis die Fasnet aus: „Wir Brigdäler Narren sind immer lustig und gut druff, ab heut ihr lieben Leut goht´s wieder rund mit dem närrischen Treiben und ob Sonne, Schnee oder Regen, die Fasnet ist ein wahrer Segen“, rief er mit fester Stimme. „Das ist eigentlich nicht mein Ding", gestand Schultis dann jedoch später auf Anfrage. Ein bisschen nervös sei er daher schon gewesen.

Zum finalen Akt der Fastnachtseröffnung fanden sich schließlich gut hundert Besucher ein und versammelten sich beim Dorfbrunnen. Fast unerkannt hatte sich dabei auch mit Erznärrin Lilo Günter eine hohe Vertreterin der Schwarzwälder Narrenvereinigung unter das Publikum gemischt.

Auch in diesem Jahr sorgte die Narrenschar für viel Remmidemmi. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf die Trommlerinnen. Und natürlich ertönte auch mehrfach das obligatorische Hoorig-Miau, das – der Tradition gemäß – zunächst aus dem Narrenvehikel des Vorstands herausschallte und später aus vielen Kehlen.

Und alle waren dabei wieder versammelt: die Strohmänner, der Strohhansel, die Große-, die Teenie- und die Mini-Garde samt Narrenrat, aber auch Schore-Hexen und der Bondelfleck. Nach einem kleinen Umzug durch die Klengener Hauptstraße, montierten die Narrenräte unter einem kräftigen Trommelwirbel die Figur des Strohhansel und des Strohmannes auf den Brunnen, was problemlos von statten ging.

Nun blieb ihnen nur noch eine Aufgabe: Die diesjährigen Anwärter mussten unter Eid genommen werden. Auch einen Narrentrunk hatten die Neuen dabei natürlich zu sich zu nehmen. Nach einem kräftigen Hoorig-Miau gelobten sie, dem Verein treu zu dienen, Kameradschaft und Brauchtum zu pflegen sowie der Zunft Liebe und Schaffenskraft entgegenzubringen.

Als äußeres Zeichen ihrer Taufe wurden sie mit Wasser begossen. Lena Stöckmeyer, Marco Schleicher, Fabian Herzog, Leon Armbruster, Ivonne Voigt und Marianne Weißhaar sollten ihr Gelöbnis ablegen. Einige der vorgesehenen Täuflinge müssen dies jedoch noch nachholen – sie fehlten beim großen Spektakel.

Nach der Zeremonie und einer weiteren Trommlereinlage, lud der Vorsitzende schließlich zu Bier, Glühwein und Kesselwurst ein. Der Abend endete schließlich bei einem gemeinsamen Abendessen.

Narrenfahrplan

Schmutziger Dunnstig ist am 23. Februar: Nach der Schülerbefreiung um 9 Uhr wird im Rathaus die Macht übernommen. Um 14 Uhr beginnt der Kinderball in der Klengener Festhalle, um 19 Uhr der Hemdglonkerumzug mit Narrentreiben. Der Zunftball wird am Freitag, 24. Februar, um 20 Uhr in der Klengener Halle gefeiert. Am Sonntag, 26. Februar, ist Umzug in Hochemmingen. Der Umzug durch Klengens Straßen ist am Fasnet-Mentig, 26. Februar, ab 14 Uhr. Mit dem Brunnenabbau, am 28. Februar um 18 Uhr enden die närrischen Tage. (kd)