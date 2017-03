Brigachtal Ententürmler in Verein aufgenommen

Die Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumgspflege denkt außerdem über eine Teilnahme am Dorffest nach.

Die mittelalterliche Gruppe der Ententürmler wurde nun von der Gesellschaft für Altertums- und Brauchtumspflege als Untergruppe in den Verein aufgenommen. Damit gehören künftig zwölf Männer und zwölf Frauen sowie einige Kinder zur Gesellschaft. Neben der Neuaufnahme blickte der Verein auf ein ereignisreiches Jahr zurück.

Mit der Osterausstellung, den Kräutertagen von Klothilde Ritzmann, dem erstmals angebotenen Handwerkermarkt, dem Adventsbasar und der Krippenausstellung hatte der Verein wieder alle Hände voll zu tun. Auch um das Museumsgebäude kümmerten sich die Mitglieder, welches man im Eingangsbereich renovierte. "Es braucht auch weiterhin viel Engagement und fleißige Helfer, um das Museum in Schuss zu halten", sagte der Vorsitzende Volker Effinger zu seinen Mitgliedern.

Im vergangenen Jahr war man zwar nicht am Dorffest dabei, man denke aber auch über eine Rückkehr nach, hieß es. "Die Teilnahme dieses Jahr ist noch nicht ganz abgehakt", sagte Effinger. So will man an der Sitzung des Dorffest-Gremiums auf jeden Fall teilnehmen. Bürgermeister Michael Schmitt lobte das Engagement des Vereins. Er hob hervor, dass der Adventsbasar eine überaus beliebte und etablierte Veranstaltung sei. Die Teilnahme am Ferienprogramm sei auch für 2017 wieder geplant. Eine Neuauflage wird auch der Handwerkermarkt erleben. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Volker Effinger, Schriftführer Hans-Jürgen Weber und Beisitzer Andreas Fanelli in Ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurde als Schatzmeister Bernd Vollmer, der Heinz-Dieter Brangenberg nun nach 13 Jahren ablöste.

Geehrt wurden an diesem Abend für 40-jährige Mitgliedschaft Edeltraud und Klaus Barczaitis, Martina und Franz Josef Effinger, Andreas Fanelli, Gerold Häßler, Marianne Hilbertz, Max Hirt, Frieda Käfer, Martin Toleikis, Oswin Frieß, Hans Bosch, Ingrid Laufer, Angelika Lacher, Brigitte Bertsche, Evelyn Belle, Edgar Bartler, Bernd Albert, Rudolph Rohrer, Martin Obergfell, Maria Stoll, Rosa Obergfell, Franz Pfeffer und Hans-Joachim Effinger.