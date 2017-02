Brigachtal Ein ganz besonderer Lumpenball in der Festhalle

Gelungene Darbietungen sorgen für Kurzweil. Zusammengehörigkeitsgefühl des neuen FC Brigachtal wird unterstrichen.

Eine Gemeinde – Ein Verein – FC Brigachtal, stand in großen Lettern auf drei Plakaten, die von den aktiven Kickern ganz am Ende des Lumpenballs in die Höhe gereckt wurden – ein imposantes Schlussbild, das den ersten offiziellen Fastnachtball unter den Farben des FCs markierte. Auch die beiden FC-Macher, Frank Ritzmann und Alexander Bosch, blicken am Ende zufrieden in die Runde: "Ja, es war sicher ein ganz besonderer Lumpenball", sagte der oberste Boss Ritzmann. "Die volle Halle gibt uns doch Recht", ergänzte Vize-Chef Bosch. Und in der Tat, schon beim Programmstart waren die Reihen zum Bersten gefüllt. Viele der Akteure hatten erst gar nicht im Publikum Platz genommen und warteten im Stehen auf ihren großen Auftritt. Schon vor Programmbeginn sorgten die "Piccolos" mächtig für Stimmung und schmetterten einen Evergreen nach dem anderen ins Publikum. Später hielt es bei diversen Apres-Ski-Hits niemand mehr auf seinem Sitz und bei Songs wie "Mit den Händen zum Himmel" sangen und tanzten die Narren fröhlich bis weit nach Mitternacht.