Brigachtal Drei syrische Familien ziehen in Unterkunft in Alemannenstraße ein

Drei syrische Familien ziehen in Unterkunft in Alemannenstraße ein

Das Haus in der Alemannenstraße ist nun fertiggestellt. Drei syrische Familien sollen kommende Woche einziehen.

Der Landkreis Schwarzwald-Baar weist der Gemeinde Brigachtal in das kürzlich fertiggestellte Haus in der Alemannenstraße weitere Flüchtlinge zu. Die Arbeiten am und im Haus sind mittlerweile abgeschlossen und die Fertigstellung der Außenanlage wird bei entsprechender Witterung noch folgen. Bereits in der kommenden Woche werden drei syrische Familien in die Unterkunft einziehen. Die erwachsenen Personen absolvieren Integrationsmaßnahmen und die Kinder gehen zur Schule oder noch in den Kindergarten.

Die Gemeindeverwaltung freue sich, die Familien in Brigachtal willkommen zu heißen. Man sei stolz darauf, dass sich immer wieder neue ehrenamtliche Helfer melden, die zur bestmöglichen Integration der Flüchtlinge beitragen möchten.

Wer sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren möchte und sich beispielsweise eine Patenschaft für eine Familie vorstellen könnte, könne sich im Rathaus Brigachtal bei Yvonne Roth telefonisch unter der Rufnummer 07721/290928 oder per E-Mail an yvonne.roth@brigachtal.de melden.

Mit dem Gebäude in der Alemannenstraße hat die Gemeinde bereits die zweite Unterkunft dieser Art errichtet. Zwischenzeitlich war ein weiterer Bau angedacht, der Bedarf besteht mittlerweile nicht mehr.