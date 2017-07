Brigachtal Die Weißmann-Brüder werden 400

Die fünf bekannten Brigachtaler feiern morgen ein ganz besonderes Familienjubiläum und erinnern dabei an legendäre Zeiten.

Brigachtal (kd) Wenn man die fünf Weißmann-Brüder trifft und so in die Runde blickt, strahlen alle eine große Zufriedenheit aus. Alle haben ein langes, erfolgreiches Arbeitsleben hinter sich, waren sportlich aktiv, haben Familien, haben Kinder und zahlreiche Enkelkinder. Und alle sind an die 80 Jahre alt oder knapp darüber. Jetzt feiern sie ein ganz besonderes Familien-Jubiläum: Exakt 400 Jahre alt sind die fünf Brüder zusammen. Dafür sorgt Roland Weißmann, der am Samstag auf 79 Lenze zurückblicken kann.

Die Idee, dies groß zu feiern, sei Günter Weißmann vor kurzem beim Frühstück gekommen. "Ich rechnete einfach mal die Jahre von mir und meinen Brüdern zusammen und stellte fest, dass ich genau auf diese unglaubliche Zahl kam", so Weißmann. Auch seine Brüder waren gleich begeistert von der Idee, berichtet der bekannte Klengener Kaufmann. Es geht an den Bodensee und anschließend natürlich in den Klengener Sternen. Denn mit Alex, der mit seinen 83 Jahren der älteste Weißmann ist, gehört auch der Senior-Chef des Klengener Traditionshauses zum Brüder-Gespann.

Die Anfänge der Weißmann-Dynastie lagen im Jahr 1903. Großvater Johann Weißmann, der aus Bohlingen bei Singen stammte, erwarb an der Klengener Hauptstraße ein größeres Anwesen. Dort war dann auch der erste "Tante Emma-Laden". Zunächst bot er jedoch Fette und Öle feil, erst später sei der Lebensmittelhandel dazu gekommen, erinnert sich der spätere Betreiber Günter Weißmann.

Mit 77 Jahren ist Helmar das Nesthäkchen. Alle sind begeisterte Fußballer, Friedhelm ist mit dem FC Klengen besonders verbunden, aber auch Bruder Roland, der 15 Jahre dem FC vorstand. Mit einem verschmitzten Lächeln berichten die legendären FC-Stürmer vergangener Tage gerne über jene Zeit, als der FC in der Zweiten Amateurliga spielte. Das ist genau 50 Jahre her. Damals wurde auch stets kräftig auf Siege angestoßen. Alle feiern auch heute noch gerne. An solchen Ehrentagen gedenken die Brüder aber auch immer der allzu früh verstorbenen Schwester Gisela und natürlich den Eltern Else und Josef.