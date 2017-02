Brigachtal Die Narrenzunft serviert beim Brigachtaler Zunftball ein tolles Dreistundenprogramm

Nicht weniger als 21 Programmpunkte hatte die Brigachtaler Narrenzunft aufgeboten, um gut 350 Gästen in der ausverkauften Klengener Halle einen unterhaltsamen Abend zu bieten. Hier finden Sie die Bilder.

Eröffnet wurde er von den Trommlerinnen mit kernigem Schlägen. Die zirka 100 Zunftball-Akteure servierten den Gästen in der Folge ein deftiges Menü. Hierbei überzeugten die Narren einerseits mit einer Mischung aus traditioneller Fasnet zu der beispielsweise der Strohmanntanz gehörte. Anderseits gab es moderne Rhythmen zu erleben, die vor allem die Gardemädchen in Perfektion boten. Dazu feierten einige Akteure Premiere. Auch der kommissarische Zunftmeister, Markus Schultis, der erstmals federführend zuständig war, konnte nach einer dreistündigen Bühnenshow erleichtert aufatmen.

Als kleiner Zwischengang wurde das Zunftmeister-Thema bei einem Auftritt glossiert. Per Casting-Show sollte endlich ein fester Zunftmeister fixiert werden. "Wer soll nun dein Herzblatt-Zunftmeister sein?", diese Frage stellte Matthias Löffler diversen Kandidaten, die sich um das höchste Narrenamt beworben hatten. Erznärrin Ann-Katrin Turina würde im Falle der Machtübernahme den Narrenruf in Bondel-Miau ändern und Urs Neidhart hätte gerne "Hoorig-Hexen".

Jens Oberföll, der Donald Trump mimte, hingegen würde Klengen gerne per Mauer gegen die Feinde aus Überauchen und Kirchdorf abschotten. Am Ende wurde es nichts mit dem neuen Zunftmeister. Ein Gläschen Sekt servierten einige Opernhausbesucher; dieser Pantomimen-Auftritt mit Gerhard Schleicher, Elke und Günter Obergfell, Renate Maier, Jürgen Häßler, Carina Weißhaar, Madeleine Janicki, Manfred Maier und Ann-Kartin Turina hatte seinen ganz besonderen Reiz.

Als Hauptmenü tischten die drei Garden Gardetanz der Extraklasse auf: So waren zu Beginn die Minigarde auf der Bühne zu sehen.Die Teeniegarde bot neben klassischen Gardetanz eine modern choreografierte Tanzeinlage. Ebenso die "Große Garde", die absolut synchron ihre Auftritte absolvierte.

Immer wieder verteilten die Moderatoren Selina Wachter und Christian Stöckmeyer kleine närrische Bonbons: Ob als Erstklässler oder als Radfahrer setzten sie witzige Pointen. Als Nachtisch bot dann noch Jens Oberföll, im Duo oder per Soloauftritt, besonders beim Dorfgeschehen, Süß-Saures. Einige Brigachtaler bekamen da ganz schön ihr Fett ab: So auch Seven Pacher, der sein nagelneues Smartphone versehentlich mit der Schneefräse zerhexelte. Oder Rita Käfer, die ihre Wanderung mit dem Schuhlöffel im Schuh startete. Nach dem Programm tanzten und schunkelten die Narren bis weit nach Mitternacht.