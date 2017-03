Brigachtal Die Angler vom Angelsportverein in Brigachtal haben keinen Hinweis auf Fischsterben

Der Angelsportverein in Brigachtal blickt positiv auf das Anfischen am 9. April und hat neue Mitglieder gewonnen

Brigachtal (kd) Gute Nachrichten für den Brigachtaler Angelsportverein: Man habe keinerlei tote Fische zu verzeichnen, ein Fischsterben wie in St. Georgen oder in Villingen gebe es damit erfreulicherweise nicht, hieß es beim Jahrestreff im Café im Dorf. Gute Bedingungen also für das Anfischen, das der Verein für Sonntag, 9. April, geplant wurde.

Derzeit haben die Gewässer einen komfortablen Fischbestand, wie der Bericht von Bernd Wolf zeigte. Damit es auch so bleibt, wurden jüngst 25 000 Bachforellen-Setzlinge in die Gewässer eingebracht. Dass das auch mit Kosten verbunden ist, war dem Bericht von Kassierer Stephan Bartsch zu entnehmen: Für den Fischbesatz wurden gut 3000 Euro aufgewendet.

Die Gewässer der Brigachtaler Angler mit dem Riedweiher, dem Mösleweiher und natürlich der Brigach, haben beste Wasserqualität, hieß es weiter. Auch einige Arbeitseinsätze, wie Reinigungen etwa, haben die Vereins-Mitglieder hinter sich gebracht. Insgesamt wurden 269 ehrenamtliche Arbeitsstunden abgeleistet.

Darüber hinaus kann der Verein Zuwachs verzeichnen: Mit Marco Kauschwitz, Matthias Kleiser und Oktay Baydenk hat der Angelsportverein nun drei neue Vollmitglieder. Beim Jahrestreff wurden sie einstimmig in die Reihen der Angler aufgenommen. Zudem ehrte Vorsitzender Armin Eder Schriftführer Karl-Werner Hertkorn, für seine 40-jährige Mitgliedschaft. Klaus Lachner vom Landesfischereiverband überreichte ihm und Eder zudem das "Großgoldene Ehrenabzeichen" für besondere Verdienste um den Angelsport. Andreas Eder erhielt darüber hinaus eine silberne Auszeichnung. Die Wahlen wurden per Akklamation durchgeführt: So wurden der zweite Vorsitzende Bernd Wolf und Kassierer Stephan Bartsch in ihren Ämtern bestätigt. Vereinbart wurde zudem, dass die Angler beim diesjährigen Kegelturnier am 1. und 2. April in Klengen teilnehmen.