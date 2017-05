Brigachtal Das Seniorenzentrum in brigachtal ist bis Ende 2017 bezugsfertig

Die Bauarbeiten liegen drei Wochen vor dem Zeitplan. Allerdings ist eine Änderung bei der Zufahrt zu den Stellplätzen notwendig.

Einen Überblick über den aktuellen Stand des Projekt Seniorenzentrum gaben Michael Stöffelmeier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands Schwarzwald-Baar-Kreis, Matthias Günther, Geschäftsführer der FWD Hausbau GmbH und Bauleiter Achim Brietzke von dem Architektenbüro Denninger in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dabei kamen sowohl der bauliche Fortschritt als auch die Mietverträge und die voraussichtlichen Kosten der zukünftigen Bewohner zur Sprache.

Beim Teil Süd liege man rund drei Wochen vor dem Zeitplan, erklärte der Bauleiter. Er rechne damit, dass der komplette Innen- und Außenbereich bis September fertiggestellt sei. Beim Haus Nord habe man mit den Dämmarbeiten begonnen. Die Arbeiten an der Fassade sollen bis August abgeschlossen sein, danach werde man mit den Außenanlagen beginnen. Bis Ende 2017 werde man die Arbeiten abschließen können.

Trotz den rasch voranschreitenden Bauarbeiten habe man aber eine Veränderung am ursprünglichen Plan vornehmen müssen, schilderte der Bauleiter. Bisher sei die Zufahrt zu den Stellplätzen hinter dem Haus von der Marbacher Straße aus vorgesehen gewesen. Dies müsse nun aber geändert werden, das der Fußgängerüberweg zu nah an der Ein- und Ausfahrt gelegen habe.

Bürgermeister Michael Schmitt lobte den Baufortschritt. "Wir sind, im Fazit, im Zeitplan", sagte er. Es gebe allerdings nun weitere Schritte, die in die Wege geleitet werden müssen.

Michael Stöffelmeier klärte die Gemeinderäte über die Mietkosten und das Pflegeangebot auf. So werde das betreute Wohnen einen Grundservice and 13 Stunden in der Woche haben, bei dem ein Mitarbeiter vor Ort sein werde. Mit diesem können Bewohner ihre Betreuung organisieren. Zudem werden Gemeinschaftsveranstaltungen angeboten, um Kontakte innerhalb und außerhalb der Wohnanlage zu fördern. "Es ist keine Vollversorgung der Bewohner", betonte Stöffelmeier aber. Das Angebot müsse auch nicht von den Bewohnern in Anspruch genommen werden. Allerdings sei es, ähnlich wie bei einem Aufzug, ein Angebot, für das eben auch bei Nichtnutzung gezahlt werden müsse.

Die Kosten belaufen sich auf zwischen 7,50 Euro bis 7,70 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. Hinzu kommen die Nebenkosten und eine Betreuungspauschale der Caritas, die je Wohneinheit mit einem Bewohner 65 Euro im Monat, für jeden weiteren Bewohner der Wohneinheit zusätzlich 35 Euro im Monat betrage. Ein Stellplatz koste monatlich 25 Euro, der Carport 35 Euro.

Gemeinderat Olaf Faller von der Bürgerinitiative Brigachtal stellte in Hinblick auf die Bewohnergremien die Frage, wer darin vertreten sei. Zunächst einmal seien das die Bewohner selbst, antwortete Stöffelmeier. Sollten diese nicht in der Lage sein, ihre Interessen zu vertreten, könne der entsprechende Betreuer den Platz übernehmen, der dann im Sinne des Bewohners entscheiden muss.