Brigachtal Das Brigachtaler Narrenblatt ist fertig

Das Narrenblatt „NZ aktuell“, gestaltet von der Brigachtaler Zunft, ist nun fertig. Es wird am Wochenende ab 9.30 Uhr in allen Ortsteilen verteilt.

Zuvor hatten die Macher dieser närrischen Broschüre natürlich alle Hände voll zu tun. Jens Oberföll, der auch in diesem Jahr als Chef-Redakteur fungierte, war wiederum fleißig und hatte übers Jahr Augen und Ohren offen gehalten. Auf diese Weise sind viele schöne oder kuriose Begebenheiten, die in den Ortsteilen passiert sind, notiert und auf 46 Seiten festgehalten worden. Am Ende wurde es ein lesenwerter Band, zusätzlich versehen mit vielen Fotos und Karikaturen.

Und dieses Mal hatte Jens Oberföll sogar weiblichen Beistand: Nicole Rösch, Yvonne Effinger und Ann-Katrin Turina haben tatkräftig mitgewirkt. „Wir haben extra eine Whats-App-Gruppe gebildet und uns immer wieder witzige Sachen zugeschickt“, berichtet Ann-Katrin Turina. Apropos Whats-App, auch Ex-Vorstand Jürgen Häßler hat zwischenzeitlich ein Smartphone, mit dem er gerne Arbeitsaufträge erteilt. Allerdings brauchte er für 27 Wörter, sage und schreibe elf Minuten, was einige spitzfindige Damen herausfanden.

Neben weiteren Anekdoten sind ganz zum Schluss auch sämtliche Narren-Termine abgedruckt. Die erklärten Highlights sind auch in diesem Jahr der Zunftball, am 24. Februar und der Umzug durch Klengens Straßen am 27. Februar ab 14 Uhr.